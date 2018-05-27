Эми Мак-Олифф, председатель Национального совета по разведке США

Фото сделано в Университете Нотр-Дам 30 октября 2017 г.

Фамилия Мак-Олифф вызовет у россиян, самое большое, ассоциацию с австралийским киноактером Каллэном Мак-Олиффом, которому чуть больше 20 лет, но который уже успел сняться в куче фильмов и сериалов.Мало кому из россиян известно, что глава американского Национального совета по разведке (НСР) носит такую же фамилию. Речь идет об Эми Мак-Олифф (Amy McAuliffe), чье изображение я, надо признаться, смог отыскать с большим трудом: в средствах массовой информации — лишь упоминания вскользь. Тем не менее, кое-что «накопать» все-таки удалось.Будучи офицером ЦРУ с 20-летним стажем, Эми Мак-Олифф 28 октября 2016 г. была назначена председателем Национального разведывательного совета (такое название в отечественных СМИ тоже встречается). Назначение произвел директор Национальной разведки США Джеймс Клэппер. Мак-Олифф сменила Грега Тревертона, занимавшего пост председателя НСР с 8 сентября 2014 г.Ранее Мак-Олифф служила на руководящих должностях в Управлении по ежедневному представлению информации президенту в аппарате директора Национальной разведки и в Управлении ЦРУ по анализу положения на Ближнем Востоке и в Северной Африке.Заняв должность председателя НСР незадолго до ухода президента Б. Обамы, Эми и при президенте Д. Трампе оказалась на своем месте. Кстати, тот же Клэппер был уволен в первый же день президентства Трампа.Мак-Олифф представляет президенту США, высшему военному командованию и правительственным структурам разведывательные сведения, а также оценочные материалы, которые могли бы содействовать в принятии эффективных решений по вопросам национальной безопасности. В ее обязанности также входит организация исследований по целевым запросам политических деятелей США и управление разведывательными ресурсами, находящимися в распоряжении НСР.Эми имеет ученые степени Университета Нотр-Дам, Американского университета и Университета Морского корпуса.Примечательно, что женщины в разведывательном сообществе США занимают все более видное положение. К примеру, должность заместителя директора Агентства военной разведки (Разведывательное управление министерства обороны) с 2016 г. занимает Мелисса Дриско. Известно и о недавнем назначении Джины Хаспел на должность директора ЦРУ.