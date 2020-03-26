Емец: украинская медицина бессильна в борьбе с коронавирусом, который стремительно распространяется

‼️ Звернення міністра охорони здоров'я Іллі Ємця: "Шановні колеги, Ми фіксуємо вогнища спалаху епідемії коронавірусної інфекції на території України, яка стрімко поширюється. І ці цифри будуть збільшуватись. Я завжди казав і буду казати людям правду: кількість жертв буде зростати. З досвіду китайських лікарів можна виділити три основні стовпи подолання інфекції та її наслідків. Перший - це профілактика, тобто не впустити вірус у країну. Європа і Україна не змогли цього зробити. Другий - це локалізація катастрофи. Це вдалося зробити Китаю. Зараз ми ще спроможні жорсткими заходами локалізувати поширення інфекції, чого не вдається в Європі. Третій стовп боротьби - це госпітальний, або етап лікування. На жаль, ми мусимо констатувати: медична система України до нього не готова. З багатьох причин. За 21 день моєї роботи на посаді міністра нашій команді вдалося відновити вертикаль державного санітарного лікаря, яка успішно існує в інших країнах. Спеціалісти контролю за епідемією, разом з представниками поліції, прикордонниками, мобільними бригадами швидкої допомоги та іншими службами ще можуть зупинити тотальне поширення інфекції. На третьому етапі я відновлюю клінічну вертикаль спеціалістів інтенсивної терапії та реанімації. Ці фахівці в існуючих, дуже важких умовах, можуть зменшити смертність від ускладнень цієї хвороби. Багато років поспіль українську медицину руйнували і зруйнували майже вщент. Я наполягаю на створенні в Міністерстві охорони здоров'я України єдиного оперативного штабу протидії коронавірусу, в поєднанні з іншими службами. Ми ще можемо знизити кількість жертв. Якщо будемо діяти рішуче. Незважаючи на те, що наша країна вже вступила в посилену стадію боротьби з коронавірусом, дехто навмисно створює перепони у роботі міністерства. Переслідуючи свої особисті мотиви, вони ставлять під загрозу життя та здоров’я тисяч українців. З усією відповідальністю заявляю: якщо нам і далі будуть заважати працювати, кількість жертв може бути катастрофічною. Я - кардіохірург. Зараз організовую боротьбу з невидимим ворогом - вірусом COVID-19. Терапевтичні методи вже не врятують ситуації. Наш пацієнт - це вся Україна. Вже неможливо рятувати життя лише масками та дезінфекторами. Треба діяти рішуче - хірургічними методами, як команда в операційній. Інакше життя не будуть врятовані. Я прийшов на посаду, щоб провести медичну реформу, запровадити в Україні державну страхову медицину, об'єднати розгалужену медичну систему, зменшити кількість чиновників у системі охорони здоров'я, вивести на рівень держави професіоналів-медиків, яких підтримує влада. Я впевнений, що вся владна вертикаль підтримує команду міністра в його нелегкій місії. Тільки разом ми зможемо перемогти цього невидимого ворога. Виконуйте всі правила безпеки, піклуйтеся одне про одного та будьте здорові."