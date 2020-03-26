Емец: украинская медицина бессильна в борьбе с коронавирусом, который стремительно распространяется
26 марта 2020, 16:35
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На территории Украины фиксируются очаги эпидемии коронавируса, которая «стремительно распространяется» по стране. Если Украина не сможет остановить распространение болезни, то с массовыми лечением больных она уже не справится.
Об этом 25 марта в видеообращении, опубликованном в Facebook, заявил министр здравоохранения Илья Емец.
«Специалисты по контролю над эпидемией, вместе с представителями полиции, пограничниками, мобильными бригадами скорой помощи и другими службами еще могут остановить тотальное распространение инфекции. На третьем этапе я восстанавливаю клиническую вертикаль специалистов интенсивной терапии и реанимации. Эти специалисты в существующих, очень тяжелых условиях, могут уменьшить смертность от осложнений этой болезни», - сказал он.
При этом, по словам Емца, отечественную медицину годами разрушали, а теперь часть людей мешает работе министерства
«Кое-кто намеренно создает препятствия в работе министерства. Преследуя свои личные мотивы, они ставят под угрозу жизнь и здоровье тысяч украинцев. Со всей ответственностью заявляю: если нам и дальше будут мешать работать, количество жертв может быть катастрофическим", – заявил он.
‼️ Звернення міністра охорони здоров'я Іллі Ємця
‼️ Звернення міністра охорони здоров'я Іллі Ємця: "Шановні колеги, Ми фіксуємо вогнища спалаху епідемії коронавірусної інфекції на території України, яка стрімко поширюється. І ці цифри будуть збільшуватись. Я завжди казав і буду казати людям правду: кількість жертв буде зростати. З досвіду китайських лікарів можна виділити три основні стовпи подолання інфекції та її наслідків. Перший - це профілактика, тобто не впустити вірус у країну. Європа і Україна не змогли цього зробити. Другий - це локалізація катастрофи. Це вдалося зробити Китаю. Зараз ми ще спроможні жорсткими заходами локалізувати поширення інфекції, чого не вдається в Європі. Третій стовп боротьби - це госпітальний, або етап лікування. На жаль, ми мусимо констатувати: медична система України до нього не готова. З багатьох причин. За 21 день моєї роботи на посаді міністра нашій команді вдалося відновити вертикаль державного санітарного лікаря, яка успішно існує в інших країнах. Спеціалісти контролю за епідемією, разом з представниками поліції, прикордонниками, мобільними бригадами швидкої допомоги та іншими службами ще можуть зупинити тотальне поширення інфекції. На третьому етапі я відновлюю клінічну вертикаль спеціалістів інтенсивної терапії та реанімації. Ці фахівці в існуючих, дуже важких умовах, можуть зменшити смертність від ускладнень цієї хвороби. Багато років поспіль українську медицину руйнували і зруйнували майже вщент. Я наполягаю на створенні в Міністерстві охорони здоров'я України єдиного оперативного штабу протидії коронавірусу, в поєднанні з іншими службами. Ми ще можемо знизити кількість жертв. Якщо будемо діяти рішуче. Незважаючи на те, що наша країна вже вступила в посилену стадію боротьби з коронавірусом, дехто навмисно створює перепони у роботі міністерства. Переслідуючи свої особисті мотиви, вони ставлять під загрозу життя та здоров’я тисяч українців. З усією відповідальністю заявляю: якщо нам і далі будуть заважати працювати, кількість жертв може бути катастрофічною. Я - кардіохірург. Зараз організовую боротьбу з невидимим ворогом - вірусом COVID-19. Терапевтичні методи вже не врятують ситуації. Наш пацієнт - це вся Україна. Вже неможливо рятувати життя лише масками та дезінфекторами. Треба діяти рішуче - хірургічними методами, як команда в операційній. Інакше життя не будуть врятовані. Я прийшов на посаду, щоб провести медичну реформу, запровадити в Україні державну страхову медицину, об'єднати розгалужену медичну систему, зменшити кількість чиновників у системі охорони здоров'я, вивести на рівень держави професіоналів-медиків, яких підтримує влада. Я впевнений, що вся владна вертикаль підтримує команду міністра в його нелегкій місії. Тільки разом ми зможемо перемогти цього невидимого ворога. Виконуйте всі правила безпеки, піклуйтеся одне про одного та будьте здорові."
Gepostet von Міністерство охорони здоров'я України am Mittwoch, 25. März 2020
На Украине по состоянию на 22.30 25 марта количество инфицированных коронавирусом достигло 145, пятеро из них умерли, один выздоровел.