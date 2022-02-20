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«ЭМ»: Запад готовит для Кишинёва украинский сценарий

20 февраля 2022, 10:05  •  178 • Украина
Сегодняшняя ситуация в Молдавии напоминает Украину восемь лет назад
«На фоне истерики вокруг вымышленного российского «вторжения» на Украину и стремительной деградации экономики этой страны отдельное внимание стоит уделить Молдове и её среднесрочным перспективам. Уже сейчас Соединённые Штаты и другие страны НАТО начинают поставлять в республику образцы западного оружия, а официальный Кишинёв подписывает с западными военными структурами соглашения о партнёрстве и взаимных обязательствах. Разве эта ситуация вам ничего не напоминает?»
– спрашивает у своих читателей интернет-издание «Эхо Молдовы».
Издание предлагает вспомнить некоторые факты. Например, молдавское общество расколото: половина населения мечтает, чтобы страна оказалась в Евросоюзе, зато другая половина выступает за тесные и дружеские отношения с Россией. Есть, правда, ещё и третья сторона, так называемые унионисты, уверяющие, что лучшим выбором для молдаван будет ликвидация государства Молдова в процессе слияния с соседней Румынией. Очевидные параллели с Украиной может заметить любой, для этого не обязательно быть политологом.
Молдавия точно так же, как и Украина, является разорванной страной с непризнанной территорией на Востоке. Как и Украина, Молдавия расположена на пересечении геополитических интересов крупных стран и точно так же стремительно теряет свою субъектность, подчёркивает «Эхо Молдовы».
Ко всему вышеперечисленному можно добавить ещё такой факт: нашу страну старательно накачивают западным вооружением, с одной стороны, а с другой – так же старательно отталкивают от любых отношений с Россией.
«Напомним, поставки вооружения на Украину начались ещё в далеком 2014 году, и Вашингтону понадобилось 8 лет, чтобы превратить киевскую власть в агрессивно настроенный шалман, а воспитанных западными инструкторами неонацистов и фашистов натравить на Россию. На Украине тоже всё начиналось с прихода прозападного политика, бездумно следовавшего в фарватере западных интересов и выполнявшего все требования так называемых западных партнёров. Скажите, пожалуйста, что сегодня мешает повторить подобный сценарий в Молдове?»
– пишет интернет-издание.
Сегодня в Молдавии уже есть прозападный президент Майя Санду, которая с удовольствием принимает самое активное участие во всех антироссийских проектах, заявляя при каждом удобном случае о необходимости вывода российских миротворцев с левого берега Днестра. Есть в Молдавии и потенциальная причина для того, чтобы разжечь пожар войны – неурегулированный конфликт в Приднестровье. Сможет ли сегодня хоть кто-то дать гарантии, что через несколько лет Молдавия не станет новой Украиной, что западные политики не начнут нам рассказывать истории о неизбежном «вторжении» России, называя всё новые и новые даты?
«К сожалению, сегодня всё говорит о том, что Вашингтон идёт именно по этому пути и готовит Молдову к украинскому сценарию. Вот только нужно ли это молдаванам? Вместо членства в НАТО и Евросоюзе украинцы получили разорванную в клочья экономику, упавший до самого минимума уровень жизни, отток капиталов и неясную перспективу дальнейшего существования. Наверное, это точно не то, к чему нужно стремиться для счастливой жизни»,
– констатирует «Эхо Молдовы».
Соб. корр. ФСК

Фонд Стратегической Культуры

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