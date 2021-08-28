«ЭМ»: выстраивается новый формат антироссийского блока

Молдавские элиты ставят интересы ЕС выше, чем интересы Молдовы

«Визит в Кишинёв президентов Румынии, Украины и Польши является признаком выстраивания нового формата внешнеполитического сотрудничества. На наших глазах формируется модель «2+2», в которой будут выстраиваться отношения между двумя странами-членами Евросоюза и двумя государствами, подписавшими Соглашения об ассоциации»,

– пишет интернет-издание «Эхо Молдовы».

По мнению издания, присутствие президентов Польши, Румынии и Украины в Кишинёве в День независимости имеет огромное значение. К тому же эта кишинёвская встреча ещё и выглядит очень символично – как сигнал о том, что Брюссель обязательно поддержит Молдавию на пути в Европу. А продвигать прозападную повестку в стране будут сразу две страны-члены Евросоюза – Польша и Румыния.

«Эхо Молдовы» обращает внимание на то, что на наших глазах создаётся новая блоковая система с участием беднейших европейских стран – Молдавии и Украины, что можно рассматривать не как многосторонние отношения соседних стран, а как выстраивание «новой региональной архитектуры».

Для Кишинёва в таком блоке есть свои и плюсы, и минусы. К плюсам можно отнести более тесное сотрудничество со странами Евросоюза, по крайней мере с Румынией и Польшей, что откроет дополнительные возможности, особенно в экономическом отношении.

«С другой стороны, поддержка со стороны Румынии и Польши предполагает определённую идеологическую окраску, которая может нивелировать потенциальные выгоды. Речь идёт о том, что молодые псевдодемократии Восточной Европы активно объединяются в единый кулак, направленный против России. Хороший тому пример организованная Украиной так называемая «Крымская платформа». Президент Зеленский уже заявил, что мероприятие не заканчивается на вопросе Крыма и может быть использовано для обсуждения других споров»,

– говорится в редакционной статье.

Как отмечает издание, в будущем во время подобных саммитов будут обсуждаться вопросы не только Крыма, но и Приднестровья, Абхазии и Южной Осетии. Всё это говорит о том, что Запад использует лояльные им прозападные правительства в своих интересах – для создания инфраструктуры геополитического противостояния, чтобы усиливать давление на Россию. Вот только страдает от ухудшения отношений с Россией население стран, используемых Западом. Потому что в первую очередь возникают проблемы с рынками сбыта для национальной продукции, которая на Западе никому не нужна и традиционно всегда была ориентирована на Россию. Под вопросом оказывается и поставка энергоносителей, что сразу же сказывается на тарифах для населения, да и представители диаспор в России оказываются «в подвешенном состоянии».

«Таким образом, на наших глазах происходит активное выстраивание новой архитектуры Восточной Европы, которая носит откровенно антироссийский характер. Молдове в этой системе отведено отдельное место, а молдавские элиты с удовольствием ведут государство по этому пути, потому что являются частью западного мира и ставят интересы стран Евросоюза выше, чем интересы самой Молдовы»,

– констатирует «Эхо Молдовы».