Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
"Что же случилось, Толя?": Сбежавший на Украину Пашинин теперь просит ...
Украинцы "пропустили" русские рейсы из Кабула. Политолог не скрыл разо...
"Визит Зеленского в США теряет смысл": Байден уже отдал приказ Пентаго...
Байден скоро сообщит Зеленскому о смене статуса Украины - депутат Рады
Главная / Украина

«ЭМ»: выстраивается новый формат антироссийского блока

28 августа 2021, 20:10  •  12 • Украина
Молдавские элиты ставят интересы ЕС выше, чем интересы Молдовы
«Визит в Кишинёв президентов Румынии, Украины и Польши является признаком выстраивания нового формата внешнеполитического сотрудничества. На наших глазах формируется модель «2+2», в которой будут выстраиваться отношения между двумя странами-членами Евросоюза и двумя государствами, подписавшими Соглашения об ассоциации»,
– пишет интернет-издание «Эхо Молдовы».
По мнению издания, присутствие президентов Польши, Румынии и Украины в Кишинёве в День независимости имеет огромное значение. К тому же эта кишинёвская встреча ещё и выглядит очень символично – как сигнал о том, что Брюссель обязательно поддержит Молдавию на пути в Европу. А продвигать прозападную повестку в стране будут сразу две страны-члены Евросоюза – Польша и Румыния.
«Эхо Молдовы» обращает внимание на то, что на наших глазах создаётся новая блоковая система с участием беднейших европейских стран – Молдавии и Украины, что можно рассматривать не как многосторонние отношения соседних стран, а как выстраивание «новой региональной архитектуры».
Для Кишинёва в таком блоке есть свои и плюсы, и минусы. К плюсам можно отнести более тесное сотрудничество со странами Евросоюза, по крайней мере с Румынией и Польшей, что откроет дополнительные возможности, особенно в экономическом отношении.
«С другой стороны, поддержка со стороны Румынии и Польши предполагает определённую идеологическую окраску, которая может нивелировать потенциальные выгоды. Речь идёт о том, что молодые псевдодемократии Восточной Европы активно объединяются в единый кулак, направленный против России. Хороший тому пример организованная Украиной так называемая «Крымская платформа». Президент Зеленский уже заявил, что мероприятие не заканчивается на вопросе Крыма и может быть использовано для обсуждения других споров»,
– говорится в редакционной статье.
Как отмечает издание, в будущем во время подобных саммитов будут обсуждаться вопросы не только Крыма, но и Приднестровья, Абхазии и Южной Осетии. Всё это говорит о том, что Запад использует лояльные им прозападные правительства в своих интересах – для создания инфраструктуры геополитического противостояния, чтобы усиливать давление на Россию. Вот только страдает от ухудшения отношений с Россией население стран, используемых Западом. Потому что в первую очередь возникают проблемы с рынками сбыта для национальной продукции, которая на Западе никому не нужна и традиционно всегда была ориентирована на Россию. Под вопросом оказывается и поставка энергоносителей, что сразу же сказывается на тарифах для населения, да и представители диаспор в России оказываются «в подвешенном состоянии».
«Таким образом, на наших глазах происходит активное выстраивание новой архитектуры Восточной Европы, которая носит откровенно антироссийский характер. Молдове в этой системе отведено отдельное место, а молдавские элиты с удовольствием ведут государство по этому пути, потому что являются частью западного мира и ставят интересы стран Евросоюза выше, чем интересы самой Молдовы»,
– констатирует «Эхо Молдовы».
Соб. корр. ФСК

Фонд Стратегической Культуры

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники





12
Источник
Похожие новости
28 августа 2021, 05:30
На Львовщине найден труп американского военного
26 августа 2021, 15:00
Девять из десяти добровольцев, воюющих за майданщиков на Донбассе – «хваткие сельские мужчины»
26 августа 2021, 05:50
«Была бы большая Малороссия до Збруча»: Кучма назвал причину потери Крыма и оправдал войну в Донбассе
25 августа 2021, 14:15
О чём пишет американский «Форбс» накануне визита Зеленского в США
26 августа 2021, 15:00
Угроза нового конфликта вокруг Гагаузии
27 августа 2021, 08:25
Кулебу разозлила шутка Лаврова о «приватизации» Нового года
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
23 августа 2021, 22:50
"Мне было стыдно": Киевлянка напомнила Зеленскому об этикете после его встречи с Меркель
22 августа 2021, 20:15
Глава "Нафтогаза" пригрозил полномасштабной войной из-за "Северного потока - 2"
24 августа 2021, 00:40
"Возраст берёт своё": Байдена "отправили на покой" после провала в прямом эфире
23 августа 2021, 08:10
Украина удивит мир: экономический рывок неизбежен до конца года
26 августа 2021, 11:20
"А у вас почём?": Вопрос из "оккупированного" Луганска поставил в тупик украинских телеведущих
26 августа 2021, 15:00
Русские расхохотались в ответ на "оглушительный визг" главы "Нафтогаза": "Вкусно" сказал"
28 августа 2021, 09:10
Киевские эксперты подвели итоги "Крымской платформы". Народ ударился в фольклор: "Хотите анекдот?"
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2021 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.