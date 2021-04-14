Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Россия отказала Украине
В России съязвили над замешательством представителя США в ОБСЕ: "Мир на кра...
"Тю! Видали мы ту войну в гробу!": Донбасс выбрал Россию - переворот у...
"Сушка" вальнула Boeing": Голландская версия переговоров после кр...
Главная / Украина

«ЭМ»: вступление Молдавии в ЕС пока невозможно

14 апреля 2021, 01:05  •  55 • Украина
Вступить в ЕС сегодня готовы только Майя Санду и её партия
«Сегодня в социальных сетях, особенно на платформе анонимных Telegram-каналов, бурно обсуждают недавние слухи о якобы предстоящем заявлении на вступление Республики Молдова в состав Европейского союза. Дошло даже до того, что по этому поводу высказался посол делегации Евросоюза в Молдове Петер Михалко, отказавшийся подтвердить эту информацию»,
– пишет интернет-издание «Эхо Молдовы».
По словам европейского дипломата, в настоящее время Молдова находится только лишь на этапе ассоциации, ни о каком вступлении в ЕС речь не идёт. Потому как даже статус ассоциации подразумевает выполнение определённых обязательств, взятых на себя страной, которая подписывает соглашение об ассоциации. И эти обязательства Молдавией ещё не выполнены, отмечает издание.
Другими словами, до вступления в Евросоюз Молдове ещё предстоит выполнить целый список условий, ведь сегодня в стране слишком много негатива и очень мало поводов для гордости.
«Сейчас речь идёт о соглашении об ассоциации, и чем быстрее его выполнит страна, тем быстрее люди смогут воспользоваться более высокими стандартами жизни, а наши отношения получат дальнейшее развитие»,
– цитирует издание Михалко, который поставил точку в разговоре о сроках вступления Молдавии в ЕС.
По мнению «ЭМ», посол ЕС не сказал ничего нового, это всё было известно и ранее. Просто нынешняя власть слишком любит поговорить о европейском пути Молдовы и готова делать это при каждом удобном случае. Однако говорить – это одно, а организовать хотя бы работу государственных институтов на уровне Евросоюза, не говоря уже об уровне жизни населения, – это совсем другое.
«Кроме того, для стран-кандидатов на членство в Евросоюзе существуют объективные критерии соответствия – «Копенгагенские критерии». Так, согласно ст. 49 ДЕС, государство-претендент должно обладать жизнеспособной экономикой и стабильным материальным положением, а также не должно вызывать сомнений в продуктивности руководства. Важную роль играет и умение подстроить законодательную базу страны-кандидата к европейской, сделав это ещё до даты вступления»,
– напоминает «Эхо Молдовы».
Всё это означает проведение многочисленных реформ в стране, на что необходимо время и, самое главное, желание самой страны.
Издание предлагает читателям посмотреть вокруг и подумать, действительно ли Молдова готова начать хотя бы только говорить о вступлении в Евросоюз? Вполне возможно, что Майя Санду готова вступить в европейскую семью прямо сегодня, но вся Молдавия даже отдалённо не соответствует выдвинутым критериям.
Однако вопросы готовности и соответствия – это далеко не всё, что нужно будет решить, прежде чем начинать говорить о вступлении в ЕС. Всё дело в том, что далеко не все граждане Молдовы горят желанием оказаться в Евросоюзе. Таких желающих много среди электората прозападных политиков, но в стране проживают не только избиратели Майи Санду. И примерно половина населения хотели бы поддерживать более тесное сотрудничество с ЕАЭС.
И вот эта проблема будет посерьёзнее, чем проведение многочисленных реформ, подчёркивает интернет-издание.
«В этом смысле необходимо как минимум задуматься над тем, чтобы в равной мере соблюсти интересы всего населения, никого не ущемляя. Однако над этими вопросами молдавский прозападный истеблишмент почему-то предпочитает не задумываться, что опять же не увеличивает шансы республики на скорое присоединение к семье европейских государств»,
– делает вывод «Эхо Молдовы».
Соб. корр. ФСК

Фонд Стратегической Культуры

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники


Загрузка...



55
Источник
Похожие новости
13 апреля 2021, 15:55
Украинский морпех Вадим Сухаревский первым открыл огонь по мирным людям в Славянске
13 апреля 2021, 15:55
В Москве начались консультации с украинской политической эмиграцией
13 апреля 2021, 15:55
«Слуги» Владимира Зеленского решают, взорвать им запорожскую АЭС или дождаться американских ЗРК?
13 апреля 2021, 20:30
Зеленский отдельным указом дал иммунитет украинским радикалам — им можно убивать
13 апреля 2021, 19:35
Если Россия применит авиацию – Украине конец: Экс-глава СБУ объяснил весь расклад на пальцах
13 апреля 2021, 15:55
Зеленский плюнул Китаю в лицо, предложив Турции 50% акций «Мотор Сич»
Новости партнеров
 
Выбор дня
13 апреля 2021, 23:15
"Сонный Джо" смертельно напуган: Американские генералы рассказали Байдену о...
13 апреля 2021, 23:15
"Билет в один конец": Гиперзвуковой комплекс "Авангард" удивил ки...
13 апреля 2021, 23:15
Латыши возмутились из-за вечеринки русского дипломата. Россия дала ответ
14 апреля 2021, 00:05
«В обозримой перспективе»: Путин и Байден обсудили возможность личной встречи
14 апреля 2021, 01:05
Зачем США гонит корабли в Чёрное море: Баранец выдал неприятное для Украины объяснени...
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
08 апреля 2021, 02:05
"США? Да кто они такие!": Захарова резко осадила американцев за "публичные забавы" с Олимпиадой
09 апреля 2021, 18:25
Военные Украины отказались силой возвращать Донбасс
09 апреля 2021, 05:35
Высылка дипломатов –это подготовка к войне в Донбассе: Американист просчитал шаги США
08 апреля 2021, 04:50
Неудачная вылазка украинских солдат раскрыла планы ВСУ по захвату Горловки
08 апреля 2021, 17:40
Меркель выдвинула русским невыполнимое требование
11 апреля 2021, 12:35
Американский генерал пожаловался: Русские довели янки в Сирии до нервного стресса
13 апреля 2021, 02:10
Зеленский потребовал от Байдена "ответить за слова"
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2021 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.