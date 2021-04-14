«ЭМ»: вступление Молдавии в ЕС пока невозможно

Вступить в ЕС сегодня готовы только Майя Санду и её партия

«Сегодня в социальных сетях, особенно на платформе анонимных Telegram-каналов, бурно обсуждают недавние слухи о якобы предстоящем заявлении на вступление Республики Молдова в состав Европейского союза. Дошло даже до того, что по этому поводу высказался посол делегации Евросоюза в Молдове Петер Михалко, отказавшийся подтвердить эту информацию»,

– пишет интернет-издание «Эхо Молдовы».

По словам европейского дипломата, в настоящее время Молдова находится только лишь на этапе ассоциации, ни о каком вступлении в ЕС речь не идёт. Потому как даже статус ассоциации подразумевает выполнение определённых обязательств, взятых на себя страной, которая подписывает соглашение об ассоциации. И эти обязательства Молдавией ещё не выполнены, отмечает издание.

Другими словами, до вступления в Евросоюз Молдове ещё предстоит выполнить целый список условий, ведь сегодня в стране слишком много негатива и очень мало поводов для гордости.

«Сейчас речь идёт о соглашении об ассоциации, и чем быстрее его выполнит страна, тем быстрее люди смогут воспользоваться более высокими стандартами жизни, а наши отношения получат дальнейшее развитие»,

– цитирует издание Михалко, который поставил точку в разговоре о сроках вступления Молдавии в ЕС.

По мнению «ЭМ», посол ЕС не сказал ничего нового, это всё было известно и ранее. Просто нынешняя власть слишком любит поговорить о европейском пути Молдовы и готова делать это при каждом удобном случае. Однако говорить – это одно, а организовать хотя бы работу государственных институтов на уровне Евросоюза, не говоря уже об уровне жизни населения, – это совсем другое.

«Кроме того, для стран-кандидатов на членство в Евросоюзе существуют объективные критерии соответствия – «Копенгагенские критерии». Так, согласно ст. 49 ДЕС, государство-претендент должно обладать жизнеспособной экономикой и стабильным материальным положением, а также не должно вызывать сомнений в продуктивности руководства. Важную роль играет и умение подстроить законодательную базу страны-кандидата к европейской, сделав это ещё до даты вступления»,

– напоминает «Эхо Молдовы».

Всё это означает проведение многочисленных реформ в стране, на что необходимо время и, самое главное, желание самой страны.

Издание предлагает читателям посмотреть вокруг и подумать, действительно ли Молдова готова начать хотя бы только говорить о вступлении в Евросоюз? Вполне возможно, что Майя Санду готова вступить в европейскую семью прямо сегодня, но вся Молдавия даже отдалённо не соответствует выдвинутым критериям.

Однако вопросы готовности и соответствия – это далеко не всё, что нужно будет решить, прежде чем начинать говорить о вступлении в ЕС. Всё дело в том, что далеко не все граждане Молдовы горят желанием оказаться в Евросоюзе. Таких желающих много среди электората прозападных политиков, но в стране проживают не только избиратели Майи Санду. И примерно половина населения хотели бы поддерживать более тесное сотрудничество с ЕАЭС.

И вот эта проблема будет посерьёзнее, чем проведение многочисленных реформ, подчёркивает интернет-издание.

«В этом смысле необходимо как минимум задуматься над тем, чтобы в равной мере соблюсти интересы всего населения, никого не ущемляя. Однако над этими вопросами молдавский прозападный истеблишмент почему-то предпочитает не задумываться, что опять же не увеличивает шансы республики на скорое присоединение к семье европейских государств»,

– делает вывод «Эхо Молдовы».