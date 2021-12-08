«ЭМ»: истерика нарастает – Киев ждёт нападения и со стороны Тирасполя

«Нагнетание напряжённости в Черноморском регионе с эпицентром на Украине растёт»

«Нагнетание напряжённости в Черноморском регионе постепенно усиливается. Эпицентр событий находится на Украине, вокруг которой не утихает информационная истерия о якобы неизбежном нападении со стороны России. Подпитываются все эти заявления из Вашингтона, а с недавних времён – и со стороны самого Киева. Казалось бы, какое до этого дело жителям Молдавии, но выясняется, что дело есть. Теперь, когда в соседней нам стране вполне серьёзно готовы обсудить грядущую войну с Россией, в поле зрения разного рода пропагандистов обязательно попадает Молдова. Например, отдельные украинские провокаторы заявляют о том, что опасность исходит со стороны Приднестровья»,

– сообщает интернет-издание «Эхо Молдовы».

При этом издание особо подчёркивает тот факт, что официальный Киев совершенно точно знает, что никакой военной угрозы со стороны Приднестровья нет и никогда не было. Наблюдатели от Украины вот уже на протяжении двадцати лет принимают участие в урегулировании ситуации в регионе, являясь посредниками при переговорах с Молдавией, а значит, они в курсе всего, что происходит в непризнанной республике. В самом же Приднестровье больше всего хотят мира и прекрасно понимают, что любой выпад в сторону Украины приведёт к проблемам – Кишинёв обязательно воспользуется этим как поводом для возобновления силового сценария по возвращению левого берега Днестра в состав Молдовы. И ещё один важный аргумент: среди жителей Приднестровской республики достаточно большую часть составляют этнические украинцы, которые меньше всего хотят воевать с родственниками. Да и военный потенциал республики не тот, чтобы нападать на соседей, отмечает «Эхо Молдовы».

Кроме того, экономическая элита Приднестровья в основной своей массе держит капиталы на Украине и совершенно не заинтересована воевать с этой страной, прекрасно понимая, что не то что война – любая провокация может привести к утрате украинских активов и банковских вкладов.

Однако и Запад, и Украина в один голос продолжают истерику по поводу нападения России, в том числе и с территорий Крыма, и Приднестровья, аргументируя это тем, что в этих регионах находятся российские военные.

По мнению интернет-издания, вся эта пропагандистская кампания направлена на усиление самой истерики, которая уже захватила многие как мировые, так и украинские СМИ. Ну а сама истерика вполне может преследовать некие политические цели: не секрет, что и в Вашингтоне, и в Киеве стремительно падают рейтинги президентов, следовательно, внимание населения необходимо срочно чем-то отвлечь. Конечно, угроза, исходящая от Тирасполя, не самая удачная идея, но, похоже, лучше ничего придумать не смогли, делает вывод «Эхо Молдовы».