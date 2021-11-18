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Эльвира Набиуллина обещала проблемы самым незащищённым слоям населения
18 ноября 2021, 14:35 • 105 • Политика
В ходе выступления в Госдуме Эльвира Набиуллина обещала проблемы самым незащищённым слоям населения, если прямо сейчас не сократить уровень инфляции.
Председатель Центробанка Эльвира Набиуллина в ходе выступления в Госдуме заявила, что продовольственная инфляция в России достигла двузначных значений. И если не снизить инфляцию прямо сейчас, то страдать начнут самые незащищённые группы населения, добавила Набиуллина.
По словам главы ЦБ, лишь четыре года инфляция держалась на уровне 4 процента, а теперь, по её оценке, это уже 8 процентов.
Объясняя высокий уровень инфляции, глава Центробанка отметила, что Россию подвёл урожай, а также добавила, что проблема ещё и в глобальном росте цен. Кроме того, сослалась на удорожание стоимости рабочей силы в сельском хозяйстве.
Пока в ЦБ полагают, что в 2021 году уровень инфляции не превысит 7,4-7,9 процента.
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