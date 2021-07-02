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Эльвира Набиуллина признала свою некомпетентность: "Человек не понимает..."
02 июля 2021, 18:25 • 136 • Политика
В эфире программы "Без цензуры" на телеканале Царьграда Алексей Кричевский обратил внимание на важный сигнал: Эльвира Набиуллина, наконец, признала некомпетентность в управлении инфляцией. "Человек не понимает...", - сказал Кричевский.
Минфин планирует занять в третьем квартале 2021 года 700 миллиардов рублей. Хотя и собственных средств могло бы хватить для развития, если бы их решились использовать. Проблему в студии Царьграда ведущий "Первого русского" Никита Комаров обсуждал с экспертом Академии управления финансами и инвестициями Алексеем Кричевским.
Безусловно, суммы ОФЗ пересматриваются, однако на деле политика не меняется. И, как считает Кричевский, она неэффективна и непонятна. Официальные лица комментариев по этому поводу не дают. Однако, как подчеркнул гость в студии, сигнал даже не в продолжении занимать:
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