Эльвира Набиуллина признала свою некомпетентность: "Человек не понимает..."

В эфире программы "Без цензуры" на телеканале Царьграда Алексей Кричевский обратил внимание на важный сигнал: Эльвира Набиуллина, наконец, признала некомпетентность в управлении инфляцией. "Человек не понимает...", - сказал Кричевский.

Минфин планирует занять в третьем квартале 2021 года 700 миллиардов рублей. Хотя и собственных средств могло бы хватить для развития, если бы их решились использовать. Проблему в студии Царьграда ведущий "Первого русского" Никита Комаров обсуждал с экспертом Академии управления финансами и инвестициями Алексеем Кричевским.

Последний аукцион был на 50 миллиардов рублей, из которых выкупили лишь 7 миллиардов рублей, если быть совсем точными. Для чего это делается? Это надо у министра финансов Антона Силуанова спросить, - подчеркнул Кричевский в программе "Без цензуры". - Я понимаю, если бы новый госдолг шёл на выкуп старых ОФЗ. Но он не идёт. У нас в январе госдолг был 14,7 триллиона рублей, а на 1 июня он 16 триллионов рублей.

Безусловно, суммы ОФЗ пересматриваются, однако на деле политика не меняется. И, как считает Кричевский, она неэффективна и непонятна. Официальные лица комментариев по этому поводу не дают. Однако, как подчеркнул гость в студии, сигнал даже не в продолжении занимать: