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Эльвира Набиуллина признала свою некомпетентность: "Человек не понимает..."

02 июля 2021, 18:25  •  136 • Политика
В эфире программы "Без цензуры" на телеканале Царьграда Алексей Кричевский обратил внимание на важный сигнал: Эльвира Набиуллина, наконец, признала некомпетентность в управлении инфляцией. "Человек не понимает...", - сказал Кричевский.
Минфин планирует занять в третьем квартале 2021 года 700 миллиардов рублей. Хотя и собственных средств могло бы хватить для развития, если бы их решились использовать. Проблему в студии Царьграда ведущий "Первого русского" Никита Комаров обсуждал с экспертом Академии управления финансами и инвестициями Алексеем Кричевским.
Последний аукцион был на 50 миллиардов рублей, из которых выкупили лишь 7 миллиардов рублей, если быть совсем точными. Для чего это делается? Это надо у министра финансов Антона Силуанова спросить, - подчеркнул Кричевский в программе "Без цензуры". - Я понимаю, если бы новый госдолг шёл на выкуп старых ОФЗ. Но он не идёт. У нас в январе госдолг был 14,7 триллиона рублей, а на 1 июня он 16 триллионов рублей.
Безусловно, суммы ОФЗ пересматриваются, однако на деле политика не меняется. И, как считает Кричевский, она неэффективна и непонятна. Официальные лица комментариев по этому поводу не дают. Однако, как подчеркнул гость в студии, сигнал даже не в продолжении занимать:
Здесь на самом деле сигнал немного в другом. После этой истории глава ЦБ Эльвира Набиуллина таки признала свою некомпетентность в управлении инфляцией. Это первый момент. Когда пошли разговоры о том, что нужно искать какие-то пути решения, она признала, что не понимает, как ей управлять в нынешних условиях. И пока регулятор будет пробовать найти какие-то иные решения. Но какие? Непонятно. Ясно лишь, что 23-го числа у нас опять повысят ключевую ставку. И в этом нет никакой эффективности. Сейчас ситуация немного другая. Чем дороже деньги, тем дороже себестоимость продукции. У нас какое-нибудь предприятие берёт кредит, платит деньги, обслуживая его, и затраты включает в стоимость продукции. Соответственно, этот продукт будет выходить на рынок дороже, чем он был до этого.

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