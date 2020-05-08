Эльвира Набиуллина признала ошибки после совещаний с Путиным

Президент России Владимир Путин ранее отдал простое распоряжение: банки должны помочь бизнесу, продумав систему беспроцентного кредитования. Однако на деле оказалось, что доказать необходимость получения средств или сложно, или невозможно. На нескольких совещаниях Путин обращал на этот момент особое внимание. Говорил о проблеме и премьер-министр России Михаил Мишустин. А теперь в ходе пресс-конференции глава Центробанка Эльвира Набиуллина наконец признала:

"Эта программа в начале пробуксовывала, сейчас она активно идёт, заявок поступило на 94 млрд руб. Это заявки не только от малых и средних, но уже и от крупных предприятий", - сказала Набиуллина.

По словам главы Центробанка, малый и средний бизнес получит лимит в 150 миллиардов рублей. А на следующей неделе, как добавила глава ЦБ, этот лимит может быть увеличен ещё на 50 миллиардов рублей. Но уже именно под крупные предприятия.

"В целом решения по программе нужно будет принимать при взаимодействии с правительством", - добавила Набиуллина.

Почему программа буксовала? Вопрос пока открытый.