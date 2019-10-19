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Ельцинские министры сбежали на Запад и оттуда ругают Россию

19 октября 2019, 01:09  •  43 • В России

Обитатель города Майами (Флорида) Андрей Козырев (68 лет) разразился на днях критикой в адрес России в эфире американского телеканала CNN. Мол, чрезмерную мягкость проявляет Белый дом в адрес Кремля. Хотя куда уж жестче - санкции, высылки наших дипломатов, закрытие генконсульства РФ в Сан-Франциско…

Выступление мистера Козырева, возможно, осталось бы незамеченным - иные эмигранты поливают старую родину грязью со всех медиаплощадок каждый день. Если бы не статус. При Ельцине он занимал должность министра иностранных дел. Где получил прозвище «господин Да» - за готовность следовать любым указаниям из-за океана. Публично заявлял, что у России «нет своих национальных интересов». После отставки в 1996 году Козырева (видимо, в благодарность) не раз назначали членом совета директоров солидных западных корпораций. Так что хотя бы понятно, на какие деньги он проживает в Майами.

Обитатель города Майами Андрей Козырев разразился на днях критикой в адрес России в эфире американского телеканала CNN. Фото: youtube.com/CNN

Впрочем, Козырев далеко не один такой, кто уехал из России.

ТРЕБОВАЛ ПРИЗНАТЬ НЕЗАВИСИМОСТЬ ЧЕЧНИ

Андрей Илларионов (58 лет)

КЕМ БЫЛ: В начале девяностых - один из разработчиков рыночных реформ, работал на различных должностях в правительствах Гайдара и Черномырдина. Уволен в 1994 году «за нарушение трудовой дисциплины». В 2000 - 2005 годах - советник Президента РФ по экономической политике.

ЧЕМ ИЗВЕСТЕН: В разгар первой чеченской войны призывал «признать независимость Чечни и вывести оттуда войска». В 1994 году получил американский грант на миллион долларов для создания одного из первых в России экспертно-аналитических центров, который продвигал бы «правильные» взгляды на экономику.

Благодаря серьезным зарубежным связям играл ключевую роль в переговорах с Парижским клубом - объединением западных стран, которым Москва была должна миллиарды по кредитам, взятым при Горбачеве и Ельцине. Западные партнеры были готовы подождать, но Илларионов настаивал на «полном и скорейшем» погашении (весь бюджет РФ тогда составлял менее $30 млрд). Почему? Версии разнятся. По мнению ряда экспертов, экономист мог быть надлежащим образом «простимулирован» для лоббирования именно такого варианта.

Некоторые его суждения вызывали улыбку. Например, в 2001 году Илларионов прогнозировал России скорый экономический спад. В 2008 году - быстрое восстановление экономики США после лопнувшего ипотечного пузыря. На деле в обоих случаях все произошло ровно наоборот.

ГДЕ ЖИВЕТ СЕЙЧАС: Вашингтон, США. Регулярно выступает с громкими заявлениями. Например, в 2014 году, после воссоединения России с Крымом, уверял, что Москва планирует вслед за этим «аннексию Финляндии».

АРХИТЕКТОР ДЕФОЛТА 98-го ГОДА

Андрей Вавилов (58 лет)

КЕМ БЫЛ: 1992 - 1997 гг. - первый заместитель министра финансов РФ. В девяностые был членом правительственных комиссий по валютно-экономическим делам. В 2002 - 2010 годах - член Совета Федерации.

ЧЕМ ИЗВЕСТЕН: Был куратором залоговых аукционов - по линии Минфина. Отвечал за выпуск облигаций госзайма. Идея красивая, западная. Страна выпускает ценную бумагу, допустим, под 2 - 3% годовых. Покупателю - надежные вложения с гарантированным доходом, государству - привлечение средств. Но российские государственные краткосрочные обязательства (ГКО) по сути были финансовой пирамидой. Первоочередные бюджетные дыры с помощью ГКО действительно заткнули. Но потом пришла пора платить. И рухнувшая пирамида стала одной из причин дефолта в 1998 году.

Вавилов к тому времени уже не работал в правительстве и формально к этой катастрофе непричастен. Зато засветился в другом крупном скандале. Его обвиняли в хищении $231 млн, которые были выделены авиакорпорации «МиГ» для выполнения экспортных контрактов, но благодаря мутным схемам ушли в офшоры…

ГДЕ ЖИВЕТ СЕЙЧАС: Нью-Йорк, США. В 2010 году, опасаясь уголовного преследования, Вавилов досрочно ушел с поста члена Совета Федерации. И перебрался в Штаты, где у него уже давно жила семья.

ВОЗЛОЖИЛ ЦВЕТЫ НА МОГИЛУ БАНДЕРЫ

Альфред Кох (58 лет)

КЕМ БЫЛ: В 1993 - 1997 гг. - заместитель председателя, потом председатель Государственного комитета РФ по управлению государственным имуществом (Госкомимущество). В 1997 году шесть месяцев занимал пост вице-премьера правительства РФ.

ЧЕМ ИЗВЕСТЕН: Соратник Гайдара и Чубайса. Работая в Госкомимуществе, отвечал за приватизацию. Тогда работники заводов и фабрик получили ваучеры - долю в собственности этих предприятий. Но что делать с непонятными бумагами, никто не знал, ушлые бизнесмены покупали у народа ваучеры за бесценок и становились полноправными владельцами активов.

«Радикально изменить облик вооружённых сил»: как Россия развивает системы технического зрения

Четыре года назад бывший вице-премьер Кох специально съездил в Мюнхен, чтобы возложить цветы на могилу Бандеры. Фото: facebook.ru

Также Кох курировал залоговые аукционы - торги по продаже бывшей социалистической собственности всем желающим. Например, нефтеконцерн «ЮКОС» был куплен олигархом Михаилом Ходорковским всего за $159 млн, хотя его реальная цена тогда составляла несколько миллиардов долларов.

ГДЕ ЖИВЕТ СЕЙЧАС: Розенхайм (Бавария, ФРГ). Осел там в 2014 году, когда в России против него возбудили дело о контрабанде: Кох пытался вывезти за границу картину художника Исаака Бродского, задекларировав ее стоимость лишь в 18 тысяч рублей - в 20 раз меньше рыночной.

Четыре года назад в Мюнхене Кох демонстративно возложил цветы на могилу Степана Бандеры.

Постоянно критикует Россию.

ИТОГО

Евгений ФЕДОРОВ, депутат Госдумы РФ:

Нам нужно формировать новую национальную элиту

- Вы привели лишь несколько фамилий - но на самом деле таких случаев сотни. Причина? В ельцинской Конституции-1993, которую писали и принимали те же самые люди, написано, что мы «часть мирового сообщества». И они понимали это буквально. Воспринимали себя сборщиками дани, которую надо отправить в Вашингтон, а потом самим отправиться туда на старости лет. То есть наши элиты ощущали себя жителями завоеванной провинции в американском однополярном мире.

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Что делать? Формировать свою элиту. Чтобы чиновники и бизнесмены жили здесь и детей растили здесь. Сделать это не так сложно - нужно опереться на реальную экономику и национальный суверенитет.

ЕЩЕ БЫЛИ СЛУЧАИ

Михаил КАСЬЯНОВ. Был министром финансов, в начале нулевых - главой правительства РФ. Ходили слухи, что в ходе работы финансистом он якобы брал 2% личного отката за выделение кредита для просителей. Лишившись поста премьера, перешел в непримиримую оппозицию. Заметную часть времени проводит в США, регулярно клеймит «российскую агрессию» в американских СМИ.

Владимир ГУСИНСКИЙ. Правительственных постов не занимал. Но был членом так называемой семибанкирщины - группы олигархов, контролировавших до половины российской экономики. Владел телекомпанией НТВ и другими СМИ, отличавшимися тогда ультралиберальной повесткой. Сейчас проживает в Испании.

Сергей ПУГАЧЕВ. Один из руководителей штаба Ельцина на выборах-1996, потом десять лет был членом Совета Федерации. Обвинялся в многочисленных финансовых махинациях, выводе средств за рубеж. Ныне живет в Англии и Франции.

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