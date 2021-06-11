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Ельцина после развала СССР должны были арестовать: Руцкой рассказал, как и почему
11 июня 2021, 05:20 • 66 • Политика
Вице-президент РСФСР Александр Руцкой сообщил, что Бориса Ельцина после развала СССР сразу же должны были арестовать. Он рассказал, по какой причине и как должна была проводиться спецоперация.
Борис Ельцин на момент развала Советского Союза был непосредственным руководителем Руцкого. Последний был уверен, что после подписания Беловежских соглашений, действовать нужно незамедлительно.
Руцкой потребовал у президента СССР Михаила Горбачёва распорядиться о самолёте и спецназе ГРУ. По мнению вице-президента РСФСР, действия Ельцина, а также высших должностных лиц Белоруссии и Украины были изменой родине.
Их предлагалось арестовать и отправить в Матросскую тишину. Там должны были разобраться, кто дал им полномочия подписывать соглашения такого рода. Руцкой считал необходимым установить, почему после встречи в Беловежской пуще Ельцин сразу же позвонил Джорджу Бушу (старшему) и отчитался о ликвидации СССР.
Руцкой в интервью "Ленте.ру" рассказал, что Горбачёв решил ничего не предпринимать, но отреагировал на эту идею очень бурно.
"Он покрылся трупными пятнами, начал бегать по кабинету, показывать пальцем в потолок и говорить что-то вроде: "Что ты несёшь, здесь все прослушивают!" – произнёс вице-президент РСФСР.
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