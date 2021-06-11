Ельцина после развала СССР должны были арестовать: Руцкой рассказал, как и почему

Вице-президент РСФСР Александр Руцкой сообщил, что Бориса Ельцина после развала СССР сразу же должны были арестовать. Он рассказал, по какой причине и как должна была проводиться спецоперация.

Борис Ельцин на момент развала Советского Союза был непосредственным руководителем Руцкого. Последний был уверен, что после подписания Беловежских соглашений, действовать нужно незамедлительно.

Руцкой потребовал у президента СССР Михаила Горбачёва распорядиться о самолёте и спецназе ГРУ. По мнению вице-президента РСФСР, действия Ельцина, а также высших должностных лиц Белоруссии и Украины были изменой родине.

Их предлагалось арестовать и отправить в Матросскую тишину. Там должны были разобраться, кто дал им полномочия подписывать соглашения такого рода. Руцкой считал необходимым установить, почему после встречи в Беловежской пуще Ельцин сразу же позвонил Джорджу Бушу (старшему) и отчитался о ликвидации СССР.

Руцкой в интервью "Ленте.ру" рассказал, что Горбачёв решил ничего не предпринимать, но отреагировал на эту идею очень бурно.

"Он покрылся трупными пятнами, начал бегать по кабинету, показывать пальцем в потолок и говорить что-то вроде: "Что ты несёшь, здесь все прослушивают!" – произнёс вице-президент РСФСР.