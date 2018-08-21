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Ельцина ответила на заявления о якобы попытке мужа укрыться в посольстве США в 1991 году

21 августа 2018, 02:09  •  35 • Политика

МОСКВА, 21 августа. /ТАСС/. Первый президент России Борис Ельцин "категорически отказался" уезжать в американское посольство в Москве в случае возможного штурма Белого дома во время событий августа 1991 года. Об этом заявила его вдова Наина Ельцина.

Так она прокомментировала слова Александра Руцкого (в тот момент занимавшего пост вице-президента России), который ранее в интервью "Московскому комсомольцу" заявил, что Ельцин собирался "сбежать в американское посольство".

"Потом, много позже, те, кто был в Белом доме, писали в своих воспоминаниях, что служба безопасности в случае штурма здания хотела вывезти Бориса в американское посольство. Но он категорически отказался. А иначе и быть не могло. Муж был очень смелым человеком и в тяжелых ситуациях всегда принимал удар на себя", - приводятся слова Ельциной на сайте "Ельцин Центра".

В заявлении пресс-службы "Ельцин Центра" подчеркивается, что Александр Руцкой и Руслан Хасбулатов (на август 1991 года первый заместитель председателя Верховного совета РСФСР) своими интервью различным изданиям "решили переписать историю".

"Поскольку новое поколение россиян вряд ли начнет проверять первоисточники, эта попытка требует публичной оценки: заявления Руцкого и Хасбулатова - это бессовестная ложь", - говорится в заявлении. Как отметили в пресс-службе, "о причинах, заставивших Руцкого и Хасбулатова распространять клевету в адрес человека, с которым они в те дни были по одну сторону баррикад, можно только догадываться".

"Страна всегда будет помнить, что ее первый президент в критической ситуации проявил себя человеком исключительной личной смелости, без которой победа над путчистами была бы невозможна", - выразили уверенность представители "Ельцин Центра".

Августовский путч

19-22 августа 1991 года в СССР произошла попытка государственного переворота, получившая название "Августовский путч". С целью не допустить подписания нового Союзного договора (планировалось 20 августа) сформировавшие Государственный комитет по чрезвычайному положению в СССР (ГКЧП) представители высшего советского руководства во главе с вице-президентом СССР Геннадием Янаевым отстранили президента от власти и ввели в стране чрезвычайное положение. Массовые выступления в Москве, Ленинграде и других городах против ГКЧП привели к тому, что попытка переворота потерпела неудачу.

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