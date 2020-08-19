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Ельцин запросто мог вернуть Крым России: Раскрыты малоизвестные факты "продажи" полуострова
19 августа 2020, 05:45 • 114 • Политика
Мало кто знает или помнит, что Борис Ельцин, позволивший в 1991 году Украине оставить себе Крым, променял его на ядерные ракеты. А ведь запросто мог вернуть полуостров в состав России, считают многие историки.
При разделе СССР, начавшемся в 1990-х, Борис Ельцин совершил грубейшую ошибку, которую теперь приходится ценой огромных проблем и усилий исправлять. Он не стал настаивать на возвращении Крыма в состав России, хотя имел на это полное право.
Авторы Дзен-канала "Бегемотъ" напоминают, что Крым вошёл в состав Украинской ССР в 1954 году по решению Хрущёва, который объяснял это экономической необходимостью. Но поскольку в 1990-х, с распадом СССР, все договорённости перестали действовать, начался настоящий делёж территорий.
Борис Ельцин намеревался вернуть Крым в состав России, но его уговорили отказаться от этой идеи в обмен на передачу ядерного оружия, которое тогда находилось на территории Украины. Он согласился и настаивать не стал. Многие по сей день обвиняют первого президента РФ в фатальной ошибке.
Кстати, особенности поведения Бориса Ельцина астрологи объясняют его знаком зодиака: якобы в его карме заложены одновременно судьбы революционера и разрушителя. "Экспресс газета" цитирует известного астролога, которая назвала Ельцина человеком с огромным творческим и интеллектуальным потенциалом, который разрушил себя как личность и дошёл до полной деградации.
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