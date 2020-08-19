Ельцин запросто мог вернуть Крым России: Раскрыты малоизвестные факты "продажи" полуострова

При разделе СССР, начавшемся в 1990-х, Борис Ельцин совершил грубейшую ошибку, которую теперь приходится ценой огромных проблем и усилий исправлять. Он не стал настаивать на возвращении Крыма в состав России, хотя имел на это полное право.

Авторы Дзен-канала "Бегемотъ" напоминают, что Крым вошёл в состав Украинской ССР в 1954 году по решению Хрущёва, который объяснял это экономической необходимостью. Но поскольку в 1990-х, с распадом СССР, все договорённости перестали действовать, начался настоящий делёж территорий.

Борис Ельцин намеревался вернуть Крым в состав России, но его уговорили отказаться от этой идеи в обмен на передачу ядерного оружия, которое тогда находилось на территории Украины. Он согласился и настаивать не стал. Многие по сей день обвиняют первого президента РФ в фатальной ошибке.

Кстати, особенности поведения Бориса Ельцина астрологи объясняют его знаком зодиака: якобы в его карме заложены одновременно судьбы революционера и разрушителя. "Экспресс газета" цитирует известного астролога, которая назвала Ельцина человеком с огромным творческим и интеллектуальным потенциалом, который разрушил себя как личность и дошёл до полной деградации.