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Ельцин выбрал в преемники Путина из-за страха перед дефолтом - эксперт
10 февраля 2021, 18:10 • 87 • Политика
В качестве альтернативы главе ФСБ рассматривался Борис Немцов
Шокированный дефолтом 1998 г. первый президент России Борис Ельцин посчитал правильным выбрать себе в преемники представителя силовых ведомств и остановился на Владимире Путине. Главе государства нужен был человек, способный "сохранить достигнутое". Об этом заявил экс-помощник Ельцина Георгий Сатаров на ютуб-канале "Школа гражданского просвещения".
По его утверждению, Борис Николаевич страдал от того, что к 1996 г. не смог подготовить достойного кандидата для участия в президентских выборах. Ему важно было одержать победу над коммунистами, поэтому тогда он пошел на второй срок.
В качестве возможного преемника он рассматривал Бориса Немцова и еще ряд политиков. Однако дефолт 1998-го стал для Ельцина "совершенно жутким шоком".
"Если до этого он полагал, что [преемником] должен был быть кто-то вроде Немцова, (...) то после дефолта ему важен был охранитель - он должен сохранить достигнутое", – пояснил Сатаров.
Тогда Ельцин начал перебирать варианты среди "служивых людей", а Путин как раз был одним из них, резюмировал политолог. Добавим, что действующий глава государства в тот момент занимал пост директора ФСБ.
Напомним, в августе прошлого года президент Белоруссии Александр Лукашенко в своем большом в интервью одиозному украинскому журналисту Дмитрию Гордону, поведал о том, что Ельцин спустя какое-то время жалел о своем выборе Путина в преемники. По словам бацьки, Борис Николаевич надеялся, что Владимир Владимирович "будет бегать к нему и все время советоваться" по разным вопросам. Но Путин оказался не из таких.
Кроме того, Ельцин "взбесился", когда узнал, что его преемник отказался содержать военные базы на Кубе и во Вьетнаме.
Путин 1 февраля посетил могилу первого президента России на Новодевичьем кладбище и возложил цветы, сообщает телеканал "360". В этот день Борису Николаевичу исполнилось 90 лет.
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