Ельцин участвовал в государственной измене: Военный историк напомнил о предательстве

Борис Ельцин участвовал в государственной измене, но так и не был отдан под суд. О предательстве напомнил военный историк.

Бывший вице-президент России Александр Руцкой в интервью "Ленте.ру" заявил, что призывал Михаила Горбачёва - первого и последнего президента СССР - арестовать Бориса Ельцина, получившего власть после распада Союза. Однако реализовать задуманное не удалось. Если быть совсем точными, Руцкой говорил о необходимости ареста всех, кто подписал Беловежское соглашение, но Горбачёв посчитал подобное излишней мерой.

Историк, военный эксперт Борис Юлин в беседе с Царьградом отметил, что Руцкой прав с точки зрения закона. Хоть и несколько кривит душой:

"Когда разваливался Советский Союз, он (Руцкой. - Ред.) тоже в значительной мере в этом участвовал, он был членом Верховного Совета", - отметил спикер.

В целом же арест был бы законной мерой, если бы силовики на тот момент исполняли закон:

"Если бы наши силовые структуры, например комитет Государственной безопасности, МВД, выполняли свой долг, как положено, они обязаны были арестовать. Во-первых, это действительно развал государства, это государственная измена. Во-вторых, был задан вопрос народу, то есть был референдум по поводу сохранения Советского Союза. Народ высказался за сохранение Советского Союза, то есть против перехода к этой системе, которая сейчас называется СНГ. И, наплевав на волю народа, нарушили сам принцип демократии. Наплевав на волю народа, собрались руководители нескольких республик и подписали, по сути, документ о развале Союза. То есть это действительно государственная измена, и действительно, если бы силовики выполняли свой долг, они обязаны были бы этих людей арестовать и отдать под суд", - подчеркнул историк.