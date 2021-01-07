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Ельцин сделал подарок США, а Путин его обнулил: "Куда им стрелять?"
07 января 2021, 01:50 • 35 • Политика
Борис Ельцин сделал подарок США, а Владимир Путин его обнулил. Алексей Леонков заметил, что первый президент России сознательно способствовал систематическому развалу ядерного потенциала РФ. Он, в частности, приказал снять заданные координаты с российских ракет: "Куда им стрелять?"
Военный эксперт журнала "Арсенал Отечества" Алексей Леонков в эфире YouTube-канала "Соловьёв LIVE" рассказал о своеобразном подарке первого президента России Бориса Ельцина, который он заготовил для США.
Речь о систематическом развале ядерного потенциала РФ. Так, экс-глава государства предпринял все усилия, чтобы у нашей страны не было возможностей для нанесения ударов по Штатам.
Ситуация восстановилась лишь в годы правления нынешнего российского президента Владимира Путина, добавил он.
Более того, в первые два десятилетия нового века РФ не просто устранила плачевные итоги шагов Ельцина, но и серьёзно продвинулась в сфере вооружений, выйдя на принципиально новый уровень.
Таким образом, уже в конце 2010-х годов аналитики подтвердили абсолютное ядерное первенство России в масштабах всего мира, констатировал Леонков.
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