Ельцин сделал подарок США, а Путин его обнулил: "Куда им стрелять?"

Военный эксперт журнала "Арсенал Отечества" Алексей Леонков в эфире YouTube-канала "Соловьёв LIVE" рассказал о своеобразном подарке первого президента России Бориса Ельцина, который он заготовил для США.

Речь о систематическом развале ядерного потенциала РФ. Так, экс-глава государства предпринял все усилия, чтобы у нашей страны не было возможностей для нанесения ударов по Штатам.

В наследство от Ельцина нам достались стратегические ракеты, с которых были сняты координаты. Куда им стрелять? - обратил внимание эксперт.

Ситуация восстановилась лишь в годы правления нынешнего российского президента Владимира Путина, добавил он.

Более того, в первые два десятилетия нового века РФ не просто устранила плачевные итоги шагов Ельцина, но и серьёзно продвинулась в сфере вооружений, выйдя на принципиально новый уровень.

Таким образом, уже в конце 2010-х годов аналитики подтвердили абсолютное ядерное первенство России в масштабах всего мира, констатировал Леонков.