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Ельцин пытался "купить" Калашникова, но принципиальный оружейник остался верен себе - эксклюзивное интервью

11 ноября 2019, 22:09  •  104 • Политика
Борис Ельцин делал всё возможное, чтобы "купить" уважение Михаила Калашникова - и орденами, и званиями, однако так и не смог перебороть принципиального оружейника. Он до последних дней остался верен себе, о чём в эксклюзивном интервью Царьграду рассказал режиссёр Андрей Никишин.
Накануне отмечали 100-летие со дня рождения великого русского конструктора, создателя легендарного автомата Михаила Калашникова. Этот человек не хотел и не имел вилл в Майами, миллиардных счетов в банках... Всё, что он оставил своим детям, это маленькую двушку, дачу с добротным, но скромным домиком и результат своих изобретений. То, что мы не знали о Калашникове, телеканалу Царьград рассказал режиссёр документальных фильмов Андрей Никишин, который считает легендарного изобретателя своим дедом.
Калашников, как подчеркнул Никишин, всегда оставался творческим человеком и абсолютным самородком. Будучи миролюбивым по своей сути, он сожалел, что оружие, которое должно было служить защитой, превратилось в нечто, нацеленное против своих.
"Больше всего его угнетало, когда стрелять начали друг в друга в бывшем Советском Союзе", - говорит Никишин.
"Какой идиот мог нажать на кнопку и стрелять по своим депутатам. Никто мне не докажет, что это надо было. Никто не докажет", - говорил сам Калашников в одном из последних интервью, хроники которого также представлены в видеорепортаже Царьграда.
Продолжая эту нить сожалений Калашникова, Андрей Никишин подчеркивает:
"Он не мог, конечно, простить ни этой Беловежской пущи, ни этого разрушения Советского Союза, несмотря на то что ему Борис Николаевич (Ельцин - первый президент России - ред.) дал ордена, звание генерал-лейтенанта. Он всё равно оставался при своём мнении. Не любил Бориса Николаевича, всячески критиковал, особенно когда по Белому дому стали стрелять. Несмотря на то что его власть пыталась ублажить и создать условия, он как-то к этому относился нехорошо. Не любил. Не очень, как он говорил".
В том числе Андрей Никишин рассказал о стремлениях и мечтах Михаила Калашникова. А также уникальном жизненном пути.

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