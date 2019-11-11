Ельцин пытался "купить" Калашникова, но принципиальный оружейник остался верен себе - эксклюзивное интервью

Накануне отмечали 100-летие со дня рождения великого русского конструктора, создателя легендарного автомата Михаила Калашникова. Этот человек не хотел и не имел вилл в Майами, миллиардных счетов в банках... Всё, что он оставил своим детям, это маленькую двушку, дачу с добротным, но скромным домиком и результат своих изобретений. То, что мы не знали о Калашникове, телеканалу Царьград рассказал режиссёр документальных фильмов Андрей Никишин, который считает легендарного изобретателя своим дедом.

Калашников, как подчеркнул Никишин, всегда оставался творческим человеком и абсолютным самородком. Будучи миролюбивым по своей сути, он сожалел, что оружие, которое должно было служить защитой, превратилось в нечто, нацеленное против своих.

"Больше всего его угнетало, когда стрелять начали друг в друга в бывшем Советском Союзе", - говорит Никишин.

"Какой идиот мог нажать на кнопку и стрелять по своим депутатам. Никто мне не докажет, что это надо было. Никто не докажет", - говорил сам Калашников в одном из последних интервью, хроники которого также представлены в видеорепортаже Царьграда.

Продолжая эту нить сожалений Калашникова, Андрей Никишин подчеркивает:

"Он не мог, конечно, простить ни этой Беловежской пущи, ни этого разрушения Советского Союза, несмотря на то что ему Борис Николаевич (Ельцин - первый президент России - ред.) дал ордена, звание генерал-лейтенанта. Он всё равно оставался при своём мнении. Не любил Бориса Николаевича, всячески критиковал, особенно когда по Белому дому стали стрелять. Несмотря на то что его власть пыталась ублажить и создать условия, он как-то к этому относился нехорошо. Не любил. Не очень, как он говорил".

В том числе Андрей Никишин рассказал о стремлениях и мечтах Михаила Калашникова. А также уникальном жизненном пути.