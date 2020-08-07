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Ельцин пожалел о Путине: Откровения от Лукашенко

07 августа 2020, 01:20  •  54 • Политика
Президент России Борис Ельцин пожалел о Путине. Откровениями поделился президент Белоруссии Александр Лукашенко.
Лукашенко в программе "В гостях у Гордона" рассказал, как Ельцин пожалел о Путине. По словам белорусского лидера, первый президент России был недоволен политикой своего преемника.
В череде откровений Лукашенко признался, что ему не хотелось влезать в отношения Ельцина и Путина, однако Борис Николаевич "сокрушался и жалел".
"Я пытался его успокоить", - произнёс президент Белоруссии.
Он считает, что Ельцин был слишком властолюбив. Политик рассчитывал: новый глава государства "будет бегать к нему", чтобы спросить совета. Лукашенко отметил, что такое поведение для Владимира Путина неприемлемо.
В интервью Лукашенко вспомнил случай, когда Ельцин вышел из себя. Тогда Владимир Путин объявил об отказе от содержания военных баз на территории Вьетнама и Кубы. Борис Николаевич был возмущён, и тогда белорусский политик попытался его успокоить, говоря, что Путину виднее, он теперь президент. Помочь справиться со вспышкой гнева попросила и Наина Ельцина, напомнив, что у её мужа больное сердце.
Президент России Борис Ельцин объявил, что оставляет свой пост 31 декабря 1999 года. Владимир Путин, занимавший до этого должность премьер-министра, стал исполняющим обязанности главы государства. В мае 2000 года состоялись президентские выборы, которые Путин выиграл.

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