Ельцин отдал Россию олигархам. Вы забыли? Атаев ответил на вбросы о "стране без войн" в наследство Путину

В разговоре с Царьградом политолог, заместитель исполнительного директора общества "Двуглавый орёл" Артур Атаев прокомментировал твит сценариста Олега Козырева, именующего себя медиаэкспертом, о том, что якобы Борис Ельцин передал Владимиру Путину страну без войн.

"Применительно к той теме, которой я занимаюсь, я с уверенностью могу сказать, что Ельцин передал страну, в которой не был решён как минимум ряд проблем, которые были основной угрозой для российской государственности. Первое, это неурегулированный и продолжающий кровоточить чеченский конфликт и крайне опасная внутриполитическая, внутринациональная и межконфессиональная ситуация в Дагестане", - заявил Атаев.

Он напомнил, как в то время вернулся из Дагестана председатель правительства России Сергей Степашин и произнёс опасную фразу: "Кажется, мы потеряли Дагестан".

"Вот такую фразу он сказал. То есть часть территории готова была провозгласить государственный суверенитет от России. В этих условиях был, конечно, очень сильно развит и национальный сепаратизм ещё и в Поволжье, прежде всего в Татарстане, где националистические организации довольно вольготно себя чувствовали. Поэтому говорить о том, что Ельцин передал довольно стабильно развитую и состоявшуюся в политическом плане страну, говорить, по-моему, не стоит. А главное, были системы управления государством, когда основной политической доминантой был экономико-политический олигархат. Мы помним так называемую семибанкирщину, которая фактически решила вопрос президентских выборов, вернее, исход президентских выборов в 1996 году, мы видим, как ряд олигархов решали политические проблемы в Кремле и больше влияли на политическую ситуацию, чем, собственно, некоторые политики", - прокомментировал Атаев.

По его словам, часть из политиков ельцинского призыва сейчас проживает за рубежом и является фактически адептом антироссийской политической системы. В этом контексте Россия Путина коренным образом отличается от России Ельцина.

"И Россия Ельцина далеко не суверенное, далеко не самостоятельное государственное образование, далеко не самостоятельное государство. Сейчас в том числе и качественный уровень поправок в Конституцию указывает на то, что Россия всё-таки, безусловно, состоявшееся государство, цивилизация, которая не приемлет примата даже уже международного права над национальным, а это может делать только сильное, суверенное государство", - подчеркнул Атаев.