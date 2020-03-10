Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
"Так вот что Лукашенко имел в виду": Белорусы решили посмотреть, как Р...
"Пусть их место займёт Россия!": Сирийцы с позором прогнали очередной ...
В Эстонию - санитаров: Делягин в ответ на истерику Таллина напомнил о "поли...
России угрожает «крымский сценарий» в Сирии
Главная / Политика

Ельцин отдал Россию олигархам. Вы забыли? Атаев ответил на вбросы о "стране без войн" в наследство Путину

10 марта 2020, 22:35  •  64 • Политика
Политолог, заместитель исполнительного директора общества "Двуглавый орёл" Артур Атаев в разговоре с Царьградом высказал свою точку зрения на твит сценариста Олега Козырева о том, что Ельцин якобы передал Путину "страну без войн". Эксперт напомнил "тем, кто забыл", как складывалась ситуация на самом деле и кому досталась Россия после Ельцина.
В разговоре с Царьградом политолог, заместитель исполнительного директора общества "Двуглавый орёл" Артур Атаев прокомментировал твит сценариста Олега Козырева, именующего себя медиаэкспертом, о том, что якобы Борис Ельцин передал Владимиру Путину страну без войн.
"Применительно к той теме, которой я занимаюсь, я с уверенностью могу сказать, что Ельцин передал страну, в которой не был решён как минимум ряд проблем, которые были основной угрозой для российской государственности. Первое, это неурегулированный и продолжающий кровоточить чеченский конфликт и крайне опасная внутриполитическая, внутринациональная и межконфессиональная ситуация в Дагестане", - заявил Атаев.
Он напомнил, как в то время вернулся из Дагестана председатель правительства России Сергей Степашин и произнёс опасную фразу: "Кажется, мы потеряли Дагестан".
"Вот такую фразу он сказал. То есть часть территории готова была провозгласить государственный суверенитет от России. В этих условиях был, конечно, очень сильно развит и национальный сепаратизм ещё и в Поволжье, прежде всего в Татарстане, где националистические организации довольно вольготно себя чувствовали. Поэтому говорить о том, что Ельцин передал довольно стабильно развитую и состоявшуюся в политическом плане страну, говорить, по-моему, не стоит. А главное, были системы управления государством, когда основной политической доминантой был экономико-политический олигархат. Мы помним так называемую семибанкирщину, которая фактически решила вопрос президентских выборов, вернее, исход президентских выборов в 1996 году, мы видим, как ряд олигархов решали политические проблемы в Кремле и больше влияли на политическую ситуацию, чем, собственно, некоторые политики", - прокомментировал Атаев.
По его словам, часть из политиков ельцинского призыва сейчас проживает за рубежом и является фактически адептом антироссийской политической системы. В этом контексте Россия Путина коренным образом отличается от России Ельцина.
"И Россия Ельцина далеко не суверенное, далеко не самостоятельное государственное образование, далеко не самостоятельное государство. Сейчас в том числе и качественный уровень поправок в Конституцию указывает на то, что Россия всё-таки, безусловно, состоявшееся государство, цивилизация, которая не приемлет примата даже уже международного права над национальным, а это может делать только сильное, суверенное государство", - подчеркнул Атаев.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



64
Источник
Похожие новости
10 марта 2020, 03:35
В Эстонию - санитаров: Делягин в ответ на истерику Таллина напомнил о "политических блохах"
10 марта 2020, 01:35
Ни большая, ни маленькая: в России хотят отменить рыбоохранные зоны
10 марта 2020, 10:35
Грубое нарушение международных норм: В Совфеде России призвали наказать следователей по делу MH17
10 марта 2020, 07:35
Камни против автоматов: Жители деревни в Сирии развернули конвой армии США - СМИ
10 марта 2020, 20:35
Пробила лёд и всплыла: Атомная подлодка США появилась у военной базы России в Арктике
10 марта 2020, 12:35
"Мы повторим": Путин сделал жёсткое предупреждение врагам России
Новости партнеров
 
Выбор дня
10 марта 2020, 03:35
«Заводы — это вчерашний день»: Украина раскрыла плюсы от обвала промпроизводства
10 марта 2020, 09:35
"Бук" сорвал планы турок: Рой дерзких беспилотников уничтожен сирийским ЗРК...
10 марта 2020, 03:35
"Украинская власть опять это проглотит?": Поклонская назвала тех, кто даст ...
10 марта 2020, 07:35
Алексей Мозговой спустя пять лет: бандит, убийца, грабитель
10 марта 2020, 07:35
"У России руки связаны": Сатановский задал властям главный вопрос по Мински...
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
06 марта 2020, 17:35
Киевские татары угрожают начать боевые действия на Юге Украины
07 марта 2020, 15:35
"Супербыстрая" ракета Трампа стала прекрасной мишенью для русских С-400. Миллион долларов "сожгли" сходу
08 марта 2020, 23:35
Украинцам посоветовали приготовиться к жизни после коллапса
05 марта 2020, 10:08
Требования США убрать российские субмарины от побережья Америки прокомментировали в МИД РФ
08 марта 2020, 06:35
Стрелков: Масштабная война неизбежна. Украина готовит мясорубку
06 марта 2020, 02:35
"Это очень нас смущает": Украина нашла странности в крушении боинга
04 марта 2020, 09:35
"Завтра отправим Незнайку обратно на Луну": Власти Украины послали старого премьера и выбрали нового
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2020 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.