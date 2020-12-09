Ельцин не виновен в развале СССР? Шахрая осадили фактами

Ранее автор документа о создании СНГ Сергей Шахрай дал интервью газете "Взгляд" в очередную годовщину подписания Беловежского соглашения. Он заявил, что убеждённость в том, что "великую ядерную державу с почти двухмиллионной армией и одной из крупнейших спецслужб в мире - КГБ СССР можно развалить одним росчерком пера", его всегда удивляла.

Судя по высказываниям экс-советника Бориса Ельцина по правовым вопросам, он попытался было снять с бывшего президента России и других реформаторов их ответственность за развал СССР. Мол, к моменту подписания соглашения из Союза вышло уже 13 республик из 15, а "причина развала была не столько в личных амбициях лидеров, но, прежде всего, в экономике, международной ситуации, межнациональных конфликтах и кризисе в правящей Компартии".

"Это всё равно, что обвинить врача, который по скорой помощи приехал, в том, что он выписал свидетельство о смерти умершего. Понимал ли врач, какую бумагу подписывает?", - привёл пример Шахрай.

Председатель Комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков коротко, но ёмко и жёстко осадил Шахрая, напомнив о том, что его слова противоречат фактам.

"Заявление Шахрая, пытающегося снять с Ельцина и реформаторов ответственность за роспуск СССР, противоречит слишком многим фактам, чтобы его воспринимать всерьёз", - подчеркнул сенатор в своём авторском Telegram-канале "Алексей ПУШКОВ".

Кроме того, политик обратил также внимание и на то, что "утвердившуюся в общественном сознании точку зрения оно не изменит".