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Ельцин не виновен в развале СССР? Шахрая осадили фактами

09 декабря 2020, 14:00  •  69 • Политика
Автор документа о создании СНГ Сергей Шахрай попытался в своём интервью снять с Бориса Ельцина и реформаторов ответственность за развал СССР. Сенатор Алексей Пушков довольно жёстко осадил его заявления фактами, указав на то, что они противоречат сказанному политиком, "чтобы его воспринимать всерьёз".
Ранее автор документа о создании СНГ Сергей Шахрай дал интервью газете "Взгляд" в очередную годовщину подписания Беловежского соглашения. Он заявил, что убеждённость в том, что "великую ядерную державу с почти двухмиллионной армией и одной из крупнейших спецслужб в мире - КГБ СССР можно развалить одним росчерком пера", его всегда удивляла.
Судя по высказываниям экс-советника Бориса Ельцина по правовым вопросам, он попытался было снять с бывшего президента России и других реформаторов их ответственность за развал СССР. Мол, к моменту подписания соглашения из Союза вышло уже 13 республик из 15, а "причина развала была не столько в личных амбициях лидеров, но, прежде всего, в экономике, международной ситуации, межнациональных конфликтах и кризисе в правящей Компартии".
"Это всё равно, что обвинить врача, который по скорой помощи приехал, в том, что он выписал свидетельство о смерти умершего. Понимал ли врач, какую бумагу подписывает?", - привёл пример Шахрай.
Председатель Комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков коротко, но ёмко и жёстко осадил Шахрая, напомнив о том, что его слова противоречат фактам.
"Заявление Шахрая, пытающегося снять с Ельцина и реформаторов ответственность за роспуск СССР, противоречит слишком многим фактам, чтобы его воспринимать всерьёз", - подчеркнул сенатор в своём авторском Telegram-канале "Алексей ПУШКОВ".
Кроме того, политик обратил также внимание и на то, что "утвердившуюся в общественном сознании точку зрения оно не изменит".
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