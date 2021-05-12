Ельцин мог покончить с собой: "Правда" всплыла спустя десятилетия

Спустя десятилетия продолжают всплывать неизвестные факты из жизни Бориса Ельцина. Об одном из них рассказал в эфире украинского телевидения телеведущий Дмитрий Гордон. По его словам, однажды Ельцин оказался замешан в таком грандиозном скандале, что едва не покончил с собой.

Гостем очередного выпуска передачи "Время Голованова" на телеканале "Украина 24" стал украинский журналист Дмитрий Гордон. Он поделился воспоминаниями о своём общении с Михаилом Полтораниным, который в 1980-х и 1990-х был правой рукой Бориса Ельцина, а также о знаковом событии во время пленума ЦК КПСС 1987 года. Оно предопределило дальнейшую судьбу Ельцина и сделало его народным героем, но могло окончиться трагически.

По словам Гордона, в самом конце пленума секретарь Свердловского обкома партии Ельцин, который "был с бодуна", неожиданно попросил слова и встал: "И что-то с бодуна начинает крыть всё: и то не так, и это не так, и Раиса Максимовна не так, и культ личности Горбачёв развёл...".

После этого, продолжил Гордон, участники пленума начали как один высказываться о Ельцине как о предателе, как о пригретой на груди змее. "Всё, это конец", - резюмировал Гордон.

После этого пленума Горбачёву будто бы позвонил Чазов и сообщил, что Ельцин только что попытался совершить самоубийство. Его смогли вовремя остановить и откачать. Казалось бы, политическая карьера Ельцина рухнула, но тут вмешался случай.

У Михаила Полторанина, который был на тот момент главредом "Московской правды", все начали просить текст речи, которую произнёс Ельцин. Но никакого текста не было - политик действительно говорил экспромтом.

"Это был сумбурный набор фраз", - признавался Полторанин. Тогда ему пришлось сесть и написать за Ельцина его речь, которая позже ушла в народ и превратила его в героя. И вместо самоубийства и крушения карьеры перед будущим президентом России открылись невероятные перспективы.