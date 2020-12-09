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Ельцин и Горбачёв не виноваты - всё само сломалось: Интервью Шахрая спровоцировало "бурю"
09 декабря 2020, 12:10 • 105 • Политика
Ельцин и Горбачёв не виноваты в развале Советского Союза, поскольку всё само сломалось, считает Шахрай. Интервью политика спровоцировало настоящую бурю.
Проректор МГУ Сергей Шахрай, который лично участвовал в переговорах в Беловежской Пуще, полагает, что возлагать всю ответственность за развал Советского Союза на первого президента России Бориса Ельцина и на последнего лидера СССР Михаила Горбачёва несправедливо.
Он отметил, что оба политика пришли к власти, когда советское государство уже трещало по швам. Винить во всём надо прежнее руководство, которое развалило экономику и устраивало политические интриги вместо того, чтобы решать реальные проблемы, считает Шахрай.
Бывший советник Ельцина также добавил, что Горбачёва просто отстранили от власти. По его словам, на момент встречи в Вискулях первый и последний президент СССР попытался заручиться поддержкой военных, но его "послали", поскольку к тому времени "13 республик уже ушли из Союза", пишет газета "Взгляд".
Заявление Шахрая вызвало настоящую бурю в Сети. Так, например, Telegram-канал "Голос Мордора" открыто обвинил политика во лжи.
Скриншот: Telegram/"Голос Мордора"
Напомним, что ранее с критикой последнего лидера СССР выступила Юлия Чичерина. Она предложила создать "музей национального предательства" и выставить там фигуры политиков, которые навредили своей стране. Одним из экспонатов, по мнению певицы, должен стать Горбачёв, который разрушил великое государство.
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