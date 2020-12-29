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Ельцин и Горбачев повздорили из-за будущего Советского Союза

29 декабря 2020, 20:45  •  96 • Политика
Борис Ельцин. Фото: Anton Kavashkin/Russian Look/www.globallookpress.com
Борис Николаевич и Михаил Сергеевич не сошлись во мнениях о социализме и конфедерации
Первый президент России Борис Ельцин не захотел вести страну по пути "улучшенного социализма", который предлагал первый и последний президент СССР Михаил Горбачев. Это следует из обнародованных видеомемуаров экс-главы российского государства.
Как отмечает РИА "Новости", когда Борис Николаевич делился своими откровениями в интервью журналисту Андрею Максимову, он был уже в отставке. По воспоминаниям Ельцина, разногласия с Горбачевым у него начались с XIX всесоюзной конференции КПСС, которая состоялась летом 1988 г.
"Эти его полумеры, это его забалтывание – это ни к чему не приведет. Этот его "улучшенный социализм", опять новая форма социализма - это не тот путь для страны, и мы должны были разойтись с ним", – сказал экс-глава государства.
У Ельцина возникло опасение, что противостояние с Горбачевым может перерасти в гражданскую войну, из-за чего он решил действовать максимально аккуратно и стал тянуть с Союзным договором.
"Я с ним не был согласен по главным двум пунктам, в чем ущемлялась Россия. Что все налоги идут в союзную казну, и союзная казна опять начинает делить. И что останется России – никому не известно. Я был категорически против этого", – отметил политик.
По его мнению, нужно было "нанимать" союзные органы для выполнения союзных функций и "платить" им. Причем каждая республика должна была бы оплачивать какую-то свою долю, оставляя у себя налоги, пояснил бывший президент.
Именно по данному вопросу Ельцин и разошелся с последним генсеком ЦК КПСС. Позже, когда стало понятно, что Советский Союз разваливается, Горбачев не согласился на вариант создания конфедерации государств, сообщил Борис Николаевич. Также, добавил он, СССР могло спасти некое подобие Швейцарской Конфедерации.
Исторический видеодокумент представлен Президентским центром Ельцина спустя 13 лет после его смерти.
Ранее этой осенью Михаил Сергеевич заявил, что развал СССР не стал результатом объявленной им перестройки, и если бы сейчас Советский Союз продолжал существовать, то мир был бы лучше. В качестве одной из своих ошибок за годы правления, политик назвал недостаточную смелость в проведении экономических реформ.

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