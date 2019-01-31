Ельцин готов был сдать Курилы Японии. Путин отказался: Лужков раскрыл источник провала Японии с островами

Бывший мэр Москвы Юрий Лужков рассказал о работе в начале 2000-х годов российско-японского "совета мудрецов" и раскрыл источник провала Японии с Курильскими островами. По его словам, первый президент РФ Борис Ельцин готов был сдать Курилы Японии. Причем все четыре острова. Но действующий глава государства Владимир Путин отказался.

Экс-мэр Москвы Юрий Лужков рассказал о том, как Россия чуть было не упустила Курильские острова. По его словам, первый президент РФ Борис Ельцин готов был сдать Курилы Японии. В полном объеме - все четыре острова, о которых грезят в Токио и сейчас. Но действующий глава государства Владимир Путин отказался идти на такие уступки.

Лужков же раскрыл источник провала Японии с островами. Он рассказал, что еще в начале 2000-х годов был учрежден так называемый российско-японский совет мудрецов, возглавил который экс-мэр столицы и экс-глава правительства Японии Иосиро Мори.

Встречи, по словам Лужкова, проходили регулярно, но в конце концов в Токио поняли, что им не удается "протащить" идею отобрать у Москвы четыре острова. В результате "совет мудрецов" был закрыт.

Сам же бывший мэр вспоминает, что принял приглашение Путина стать сопредседателем совета, лишь убедившись, что тот не намерен отдавать Курилы.

"Владимир Владимирович (Путин) мне сказал: "Да, речь не идет о том, чтобы отдать острова". Я говорю: "В этом случае я согласен возглавить со стороны России "совет мудрецов"", - цитирует РИА Новости экс-мэра Москвы.

Напомним, что в соответствии с Сан-Францисской декларацией 1951 года Япония добровольно отказалась от любых претензий на Курильские острова и южный Сахалин, отошедшие к России по итогам Второй мировой войны.

Токио настаивает на передаче четырех Курильских островов - Кунашир, Шикотан, Итуруп и Хабомаи, однако Москва напоминает, что по итогам Второй мировой войны эти территории вошли в состав СССР, а значит, имеют российский суверенитет. И вопрос о передаче островов закрыт.