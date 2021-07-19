Эллочка-людоедка спасёт украинскую мову

После майдана Рада приняла закон о языке, который послужил толчком к крымским и донбасским событиям. Казалось бы, после столь трагических последствий власть должна была задуматься. Но нет – украинский язык сделали обязательным для употребления не только в госуправлении, но и в сфере обслуживания. Как работает этот закон? Иностранный корреспондент «Нашей Версии» отправился на Украину, чтобы действие закона о языке.

Киев, кафе в аэропорту Борисполь. Официант на все вопросы, заданные по-украински, отвечает по-русски. В гостинице «Ибис» администратор приветствует нас по-русски. В кафе «Теплица» официанты Саша и Мария отвечают по-русски. Только в магазине «Простор» продавщица сразу же отвечает на украинском. Всего в столице где-то две трети из «проверенных» заведений использовали русский. Даже юные киевляне на улицах на обращение по-украински часто с улыбочкой отвечают по-русски. А на упрёк «вы же знаете украинский!» с улыбочкой парируют, мол, так и вы русский понимаете.

Одесса на украинском невозможна

В Одессе улица говорит по-русски, хотя продавцы и официантки при необходимости легко переходят с одного языка на другой. А вот женщина-экскурсовод говорит, что ни одной экскурсии по-украински ни разу не провела. Почему? Да просто невозможно. Попробуйте фильм «Ликвидация» с его неповторимо колоритными диалогами перевести на украинский. Не выйдет, потеряется всё очарование языка. Недаром Владимир Даль говорил, что одесситы не говорят по-русски, но зато и русские не говорят по-одесски.

Впрочем, власти не сдаются в своих попытках перевести Одессу на украинский. На радио запустили рекламные ролики: «Больше украинского! С 30 июля зрелищно-развлекательные мероприятия и экскурсии только по-украински. Дублирование фильмов обязательно! Украинский лучший!». Одесский юмор тоже уже пытаются излагать на государственной мове. Но выходит натужно и оскорбительно. Ведь как перевести на другой язык «ой, да не делайте мине мозги» или «чтоб ты так доехал, как взял билет!».

На Западной Украине меняем тактику: говорим только по-русски. Официанты в ресторане при гостиницах «Аист» в Хмельницком и «Гостиный двор» в Стрыю язык понимают. А во львовском СПА-отеле одна половина молодых сотрудников отлично разговаривает на русском, а вторая хоть и разговаривает на украинском, но русский понимает. Те, кто от 40 и старше, вообще знают русский отлично, помня его с советских времён. Потому русский часто можно услышать на улицах, и какой-либо агрессии он не вызывает. Украинцы не забывают русский. Хотя их активно заставляют это сделать.

Рука Кременя

Украинское информагентство ведёт пошаговую летопись действий омбудсмена по защите украинского языка Тараса Кременя. Хлопот у защитника полон рот. Тысячи обращений по поводу нарушений закона о языке, языковые патрули... С одной стороны, Кремень – парень не злобный, штрафы к нарушителям не спешит применять. Однако, когда на юге страны посетители ресторана устроили скандал с требованием русскоязычного обслуживания, им напомнили, что по закону им светят штрафы от 200 до 500 минимальных зарплат, а то и тюремные сроки от трёх до пяти лет. Поневоле возникает вопрос: зачем принимать закон, который не исполняется да и не может быть исполнен? ­­И как проверить или расследовать миллионы ежедневных жалоб?

Тем не менее «летопись» подвигов омбудсмена содержит занимательную информацию. Так, с гордостью сообщается, что почти половина граждан страны дома общаются на украинском. Хотя проверка киевских газетных киосков выявила, что только 11% находящихся там изданий на украинском языке. А если взять интернет, то картина для радетелей за права украинского языка окажется ещё более удручающей. Общение в сетях ведётся в основном на русском языке. Из-за того, что контента на русском больше, молодые украинцы волей-неволей учат язык соседа, после чего начинают на нём общаться. Примерно таким же образом в начале 80-х львовская молодёжь чуть не поголовно выучила польский по радио и телевидению, где программы были для неё поинтереснее советских. И ни партия, ни комсомол, ни КГБ ничего с этим поделать не смогли. Ничего не выйдет и у нынешних защитников, которые принятие драконовских карательных мер называют ласковой украинизацией.

Неласковое оболванивание

В «летописи» вех этих языковых боёв и побед имеется любопытный репортаж из города Берегово, где значительную часть населения составляют венгры. Так вот при проверке выяснилось, что продавец тамошней аптеки знает с десяток украинских слов, а продавщица обуви только два – «чёрный» и «коричневый». Мой отец в советские времена работал в Берегове, и тамошние венгры свободно говорили с ним по-русски и по-украински. Почему же поколение 30-летия независимости Украины не знает языка титульной нации? Да потому, что с украинской властью оно никак не пересекалось. Вот и язык не понадобился. Поэтому главный враг украинского языка сегодня сама украинская власть. И борется она сама с собой, причём глупо и бездарно.

Ведь вполне логично было начинать повальную украинизацию не с обещаний тюремных сроков иноязычным, а с того, чтобы каждый получил возможность этот язык выучить. А как сейчас? Вводим запрос «украинский в Киеве бесплатно». Открывается всего одна (!) ссылка на комитет по защите украинского языка, причём аж от 2013 года. В Facebook есть приглашения на курсы по совершенствованию украинского и лишь одно объявление о курсах по изучению украинского, на которые при этом записаться тоже невозможно. А ведь какое поле деятельности, казалось бы! Платных курсов пруд пруди, но почему люди обязаны сами платить за освоение государственного языка? Где же государство? А волонтёрское движение? Почему депутаты Рады, принявшие своеобразный закон, не показали пример?

Как результат – принудиловка всё портит. В разговорах люди то и дело переходят с украинского на русский, как Зеленский в предвыборный период. Произошёл взрыв суржика – слово по-русски, слово по-украински. А злоупотребление англицизмами рождает англосуржик. На западе страны многие говорят на диалектах, далёких от литературного украинского. В общем, есть на чём сосредоточиться защитнику языка. Но на справедливые упрёки в том, что телегу закона поставили впереди лошади знаний, Кремень предлагает вспомнить «украинскую» классику – роман «Двенадцать стульев». Видимо, еврей Ильф и русский Петров в сумме дают одного украинского писателя. Так вот Эллочке-людоедке хватало же для общения пары десятков слов и междометий. Так и продавцам с официантами вполне достаточно заучить 50–100 слов и выражений. Что ж, «украинский писатель» Ильф – Петров сравнивал язык своей героини с более богатым словарём племени Мумбо-Юмбо. Почему бы не назвать язык сферы обслуживания «укро-юмбо»? У Эллочки 30 лексических единиц, а тут целая сотня.

Впрочем, надо заметить, что такие особенности мышления на Украине не у всех. Экс-министр МВД Аваков говорит: «Я, русскоязычный украинский националист, уверен, что мы должны приветствовать наш русский язык, на котором говорят миллионы украинцев, и давать ему возможность естественно развиваться». А президент Зеленский заявил, что украинский язык полностью защищён. С этим выводом нельзя не согласиться. Вот только Зеленский, видимо, считает, что язык защищён им и Кременем. На самом же деле язык защищён навечно от политических конъюнктурщиков и прочей нечисти такими титанами, как Шевченко, Франко и другими великими украинцами.