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Элла Памфилова: Страна очень живая. Пульс - в норме!
11 июня 2020, 15:25 • 72 • В России
11 июня в Общественной палате Российской Федерации состоялось заседание Рабочей группы по подготовке поправок в Конституции.
Речь шла о подготовке к общероссийскому голосованию . Само голосование - напомним - назначено на 1 июля. Но можно и голосовать досрочно - с 25 июня.
После заседания обозревателю KP.RU Александру Гамову удалось побеседовать с главой Центризбиркома Эллой Памфиловой...
- Элла Александровна, вот вы сегодня общались с регионами… У вас какое ощущение после этого?
- Центризбирком постоянно держит руку на пульсе страны, понимая, что у нас очень разные регионы, разные ситуации. И это надо учитывать при подготовке к голосованию.
И вот сегодняшнее совещание подтвердило, что все - в работе, люди стараются, подходят с умом ко всем процессам.
Каждый день подкидывает новые какие-то сюрпризы, но мы, в принципе, могу сказать, научились с ними справляться.
- А пульс нормально прощупывается?
- Да, живая страна. Очень живая!
- А настроение?
- Поскольку страна большая, сложная, то очень широкий спектр настроения. Страна энергичная…
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