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Элла Памфилова разрешила идти голосовать на выборах голым
17 февраля 2018, 07:24 • 101 • Политика
Председатель ЦИК России отметила, что главное - чтобы был паспорт, а остальное вообще не важно.
Председатель Центральной избирательной комиссии России Элла Памфилова побывала на развлекательной передаче «Вечерний Ургант», где сделала весьма неожиданное заявление.
На вопрос ведущего о минимальном количестве одежды, в котором можно идти голосовать, она крайне лаконично ответила «Паспорт».
И добавила после небольшой паузы – «Главное, чтобы вы пришли, и был паспорт, всё», из чего многие телезрители могли сделать однозначный вывод, что, в общем-то, можно прийти голосовать хоть голым.
Однако спешим вам отсоветовать принятие столь сомнительного решения – кроме весьма ощутимых мартовских холодов пыл желающего выделиться наготой должна остановить стать 20.1 КоАП России, предусматривающая ответственность в виде штрафа в размере от пятисот до одной тысячи рублей или административный арест на срок до пятнадцати суток.
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