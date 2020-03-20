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Элла Памфилова: «Проголосовать по поправкам в Конституцию можно будет за неделю до 22 апреля»
20 марта 2020, 14:00 • 31 • В России
В ЦИКе кипит работа и состоялось очередное заседание. При пустом зале обсуждалось, как именно будет проходить народное волеизъявление. Тем более, что ситуация в мире меняется буквально каждый день.
- Мы работаем в режиме форс-мажора и будем что-то корректировать на ходу, - сообщила Памфилова. - Исходя из ситуации.
Чтобы не устраивать скопления людей на участках, ЦИК расширяет сроки предварительного и надомного голосования с 3 до 7 дней.
- Важно дать всем желающим возможность изъявить свою волю досрочно, - предложил член ЦИК Борис Сафарович Эбзеев. - При этом сроки начала предварительного голосования оставить на усмотрение региональных избирательных комиссий.
То есть фактически, начать голосовать можно с 15 апреля. Все члены ЦИК поддержали поправку единогласно.
Что касается участия журналистов в выборах - а на предыдущих заседаниях было предложено пускать съёмочные группы и пишущих корреспондентов - то на этот счет были споры. Некоторые члены ЦИК предлагали разрешить такое только по предварительным заявкам. Опять же ссылаясь на эпидемию.
Но Памфилова довольно жестко оборвала эти обсуждения.
- И ещё раз повторю, если на момент проведения голосования санитарно-эпидемиологического ситуация будет не благоприятная, то никакого голосования вообще не будет.
Непонятно, как будет выглядеть бюллетень народного голосования по поправкам в Конституцию. Эта главная интрига пока сохраняется. Вопрос, который будет в нем озвучен, уже известен.
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