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Элла Памфилова попала на «Миротворец»

31 марта 2018, 11:39  •  82 • В России

Глава Центральной избирательной комиссии России Элла Памфилова попала в базу данных печально известного украинского сайта «Миротворец». Напомним, сторонники нынешней украинской власти заносят туда всех, кого считают своими врагами, отождествляя собственных противников с «врагами Украины». И публикуют там личные данные конкретных людей, что само по себе уже является нарушением законодательства, в том числе и украинского. Для тех, кто проживает на Украине, попадание в «Миротворец» может означать самые тяжелых последствия. Так, спустя буквально несколько дней после размещения его данных на этом сайте был убит известный украинский писатель и журналист Олесь Бузина.

Для россиян таких последствий пока не было, у укронацистов руки коротки, что называется. Но попадание на «Миротворец» обычно означает запрет на въезд на территорию Украины на несколько лет: на три года или на пять. Подобный запрет действует уже в отношении нескольких сотен российских писателей, музыкантов, артистов, певцов, журналистов и т.д. Есть среди персон, отмеченных «Миротворцем» и несколько корреспондентов «Комсомольской правды». Как правило, для попадания на «Миротворец» достаточно информации о посещении полуострова Крым без разрешения или без пересечения Украины тем или иным лицом.

И вот дошла очередь и до руководителя российского Центризбиркома.

- Покушение на территориальную целостность и безопасность Украины. Сознательное нарушение государственной границы Украины с целью проникновения в оккупированный российскими захватчиками Крым. Участие в пропагандистских мероприятиях России (страна-агрессор) против Украины. Участие в попытках легализации аннексии АР Крым. Организация проведения «выборов президента РФ в Крыму в 2018 г». Участник пропагандистского форума «Таврида 2014», - на сайте приводится целый перечень причин для размещения личных данных Эллы Александровны на «Миротворце».

С точки зрения украинских националистов, Элла Александровна давно уже «заработала» себе на «Миротворец». То лит у украинских радикалов память короткой стала, то ли мозги превращаются в плесень, но могли бы сообразить, например, что выборы в Госдуму в 2016 году, которые тоже проходили уже и в российском Крыму, проводила также Элла Памфилова, возглавившая Центризбирком весной 2016-го. Туговато, короче, доходит. Это с одной стороны. А с другой, такими темпами, нам в России скоро не надо будет и перепись проводить. Зайдешь на «Миротворец», там всех и увидишь. В первую очередь, приличных людей.

Ну, а украинцам только и остается, что забавляться, внося россиян и, кстати, и своих сограждан также, в базу данных этого сайта. Хоть какая-то имитация деятельности. Не пытаться же им действительно что-то построить, дома там, мосты. Тем более, что есть такая удобная отговорка – неистово борюсь с врагами Украины.

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