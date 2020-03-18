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Элла Памфилова о дате голосования по поправке в Конституцию: Мы с вам должны быть готовы ко всему

18 марта 2020, 14:00  •  12 • В России

Вечером 17 марта глава Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова встречалась с президентом. А на следующее утро на заседании ЦИК рассказала об итогах этой встречи.

— Владимир Владимирович подписал Указ в котором стоит четкая дата проведения всероссийского голосования - это 22 апреля, — сообщила она перед началом заседания ЦИК.

— Не мог он подписать документ без даты, иначе мы были бы ограничены юридически во многих моментах. Но это вовсе не значит, что голосование пройдет именно 22 апреля. Раньше нельзя, а позже можно. И если ситуация с вирусом будет меняться, что подтвердят соответствующие ведомства — Роспотребнадзор. Минздрав, то не исключено, что голосование будет перенесено. Сейчас ситуация в России спокойная и инфицированных не так много. Но мы с вам должны быть готовы ко всему, - обратилась она к коллегам. — И к 22-му апреля и в переносу.

Памфилова сильно возмущалась «некоторым западным средствам массовой информации».

— Меня потрясло что они пишут: «Ой, не смотря ни на что проводят голосование». При этом умалчивая о том, что и президент сказал, что здоровье граждан на первом месте и если ситуация поменяется, то возможен перенос (даты голосования, - ред.). А Указ должен был быть подписан, чтобы мы могли готовится в полной мере. У нас скоро появится рубрика «Полный бред», куда будем помещать сообщения цель которых внести нервозность и панику.

В самом ЦИКе перешли на режим повышенных мер санитарной безопасности. Закрыт вход для журналистов, все мероприятия транслируются онлайн. Принимаются меры санобработки. Заседание по порядку голосования, где будет продемонстрирован и будущий бюллетень и приняты все нормы и правила голосования пройдет на этой неделе.

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