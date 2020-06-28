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Элла Памфилова: Нет, нам не страшно, что за голосованием по поправкам в Конституцию будут следить полмиллиона наблюдателей

28 июня 2020, 08:25  •  95 • В России

Россияне начали голосовать по поправкам в Конституцию еще 25 июня. Последний и решающий день - 1 июля. Глава Центрального избирательного комитета РФ Элла Памфилова посетила пресс-центр "Комсомольской правды" и ответила на вопросы наших читателей и радиослушателей в рамках Горячей линии по вопросам голосования, организованной совместно с ВГТРК.

- Вы уже сказали, что к нам в Россию на голосование приедет аж полмиллиона наблюдателей. А не страшно это?

- Вы ошиблись – это наши, родные российские наблюдатели, а не визитеры из других стран, - говорит Элла Александровна. - Во многом это и моя «вина» - в свое время я обратилась к партиям и общественным движениям с предложением направить через общественные палаты максимальное количество своих представителей для повсеместного всеобъемлющего наблюдения при проведении общероссийского голосования. И все, кто был заинтересован в том, чтобы голосование прошло максимально прозрачно, достоверно и легитимно - откликнулись.

Около пятисот тысяч – это даже больше, чем было на выборах Президента России. Так чего нам бояться?

Мы рады, что наша инициатива оказалась «наказуема» так успешно!

Мы пригласили всех, в том числе и тех, кто настроен весьма критически и постоянно оппонирует власти, всех, у кого есть сомнения, - записываться в наблюдатели.

Это просто. - в соответствии с законом об общероссийском голосовании, Общественная палата Российской Федерации и их партнёры в регионах - региональные палаты – наделена правом модерировать и организовывать процесс наблюдения.

Все желающие наблюдать – и не только от партий или движений, но и от себя самого – могут подать заявки до 30 июня в федеральную или региональную общественную палату. И она, собственно говоря, дает направление на наблюдение, чтобы ни у кого не было сомнений в результатах голосования. Потому что - какой у нас основной приоритет?

- Прозрачность!

- Нет! Основной приоритет у нас, который определён - чтобы во время голосования была обеспечена максимальная безопасность для здоровья граждан, для жизни людей.

Исходя из этого приоритета, мы и формировали основные задачи. А какие у нас основные задачи, как вы думаете?

- Сделать так, чтобы, как говорит Элла Александровна Памфилова, голосовать было так же безопасно, как сходить в магазин.

- Нет. Это - приоритет. А основная задача у нас - обеспечить полную достоверность результатов и легитимность голосования в целом.

Исходя из этой задачи, на основе этого приоритета, мы считаем важным сделать голосование максимально прозрачным процессом. Открытым и прозрачным.

В целях безопасности для здоровья граждан, процесс голосования мы растянули, в общей сложности, на семь дней, и он будет идти не только на участке, но и вне помещения для голосования. То есть появилось много видов голосования, поэтому и наблюдателей нужно больше, чем обычно на выборах.

Это наше ключевое требование – при всех видах голосования обязательно присутствие наблюдателей.

- Но это же рискованно.

- Не понимаю, что вы имеете ввиду.

Рискованно тогда, когда замышляется, скажем так, - фальсификация. Поскольку у нас жесткая установка на прозрачность, то нет никаких гонок ни по явке, ни по результатам, чтобы все было действительно достоверно и на основании волеизъявления людей.

Мы «выжигаем каленым железом» все эти фальсификации. Поэтому - не страшно. Наоборот, мы заинтересованы в том, чтобы именно наблюдатели нам это подтверждали. Именно - частное голосование.

- Это вы с президентом Путиным так вот сговорились, чтобы такое голосование было?

- Когда я пришла работать в Центризбирком ещё в 2016 году, это была основная задача, которую президент передо мной поставил. Максимально оздоровить всю избирательную систему России и «выжигать каленым железом» всякого рода фальсификации.

Система сложная. В каждой комиссии - не просто сидят чиновники, по вертикали назначенные, которые выполняют чью-то команду. Нет, там - представители многих партий, движений. И оппозиционных - в том числе.

Административно-командного "стиля руководства" в нашей избирательной системе нет. Наша задача - привести ее к единому знаменателю, чтобы процесс голосования был организован строго в соответствии с законом.

Вот почему мы этим занимаемся. У нас произошло очень много изменений. Но еще работать и работать.

- Элла Александровна! А "каленое железо" где находится - в Кремле или в Центризбиркоме?

- "Каленое железо" - это закон, который все обязаны исполнять. А если кто-то его нарушает, значит, правоохранительные органы должны проводить расследование и по заслугам - после решения суда - наказывать.

"Каленое железо", которое в рамках компетенции ЦИК или наших избирательных комиссий, - мы, конечно, тоже применяем. Наказание за нарушение - вплоть до увольнения...

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