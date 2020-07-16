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Элла Памфилова: «Единый день голосования лучше перенести»

16 июля 2020, 17:25  •  64 • В России

В Госдуме предложили единый день голосования в сентябре "растянуть" на несколько суток. Около половины из 100 000 избирательных участков находятся в школах. Поэтому начало учебного года не самое удачное время, ведь учреждения придется закрыть как минимум на три дня.

Напомним, что настоящий момент во втором чтении Госдумой принят законопроект, который прописывает проведение единых выборов по всей стране в течение не одного, как сейчас, а трех дней. Обсуждая этот момент на заседании экспертной площадки, глава ЦИК Элла Памфилова высказала мысль о том, что даты лучше в будущем перенести. Сейчас единый день голосования назначен на 13 сентября.

- Это самый неудачный месяц, - отметила она. - И если под выборы будет отведено несколько дней, то школы придётся закрывать не только в пятницу субботу воскресенье, но и в четверг.

К тому же, она напомнила что как правило в работе избирательных участков задействовано очень много учителей. Если в законе это будет перманентно прописано, то единый день голосования лучше перенести, считает глава ЦИК.

Ближайшее голосование назначено в России на сентябрь 2020 г. В 11 регионах будут выбирать депутатов законодательных собраний. В Ненецком и Ханты-Мансийском округах люди будут выбирать депутатов региональных заксобраний. В общей сложности это 69 000 мандатов.

Скорее всего, сентябрьские выборы переносить уже не будет, но в будущем этот вопрос вполне может быть рассмотрен и как-то учтен в законопроекте, надеются в ЦИКе.

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