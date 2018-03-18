Элла Пафмилова: Идет атака на сайт ЦИКа, но все нормально, мы работаем

Уже к 12 часам по Москве иные районы той или иной области-края-республики окрашены коричневым цветом: в них проголосовали более 40 процентов избирателей. В среднем же по стране на это время проголосовали 34,72 процента.

Факт гуманитарной агрессии

Информация идет нон-стопом. Вслед за докладом о работе комиссий с инвалидами по зрению и слуху идет отчет об иностранных наблюдателях - их 1513 из 115 стран. Журналисты едва успевают записывать обновляющиеся цифры: избирательные участки созданы в 145 странах мира. И там уже с утра - очереди из россиян.

- Всего проголосовало около 16 тысяч граждан, все работает, — рапортует с гигантского монитора посол РФ в Германии Сергей Нечаев и благодарит немецких правоохранителей, обеспечивших безопасность процесса.

- Проголосовало уже около 3,5 тысяч человек, люди идут потоком, у многих - праздничное настроение, - рассказывает наш посол в Таиланде Кирилл Барский, также отмечая высокую явку: сейчас в тропиках отдыхают около 12 тысяч наших туристов.

И так везде за рубежом. Кроме одной-единственной страны — Украины, которая сумела и здесь отличиться, запретив россиянам голосовать в незалежной:

- Для нас очевидно, и МИД об этом в заявлении говорил, что налицо факт гуманитарной агрессии в отношении граждан России на территории Украины, которые не могут реализовать предусмотренное Конституцией свое право на голосование, - делает заявление член ЦИК Василий Лихачев. - МИД и ЦИК вошли в контакт с руководством ОБСЕ. Были проведены переговоры. Они дали указании миссии, которая находится на Украине, мониторить ситуацию, собирать документальный материал, который мы проанализируем. Материл должен стать «белой книгой», которую представим в парламентские, политические и международные структуры.

«Если кто-то решил поиграться в эти игры, мы готовы!»

Друг за другом включаются российские регионы, которые «огорчают» журналистов, работающих в информцентре ЦИК: в Крыму +17, в Майкопе +24, в Краснодаре +20.

Члены ЦИК охотно отвечают на неудобные вопросы журналистов и разбирают появляющуюся «информацию о нарушениях». Вот новость о некоем гражданине, который похвастался, что сумел проголосовать аж на двух участках, в Москве и Подмосковье.

- Установили личность, один является нарушителем, второй комментирует, - комментирует член ЦИК Николай Булаев. - Оба являются членами территориальных комиссий. Удивительно, что члены комиссии вместо того, чтобы следить на соблюдением закона, сами организуют его нарушение. Хочется посмотреть им в глаза и спросить: вы зачем в комиссии-то шли? Чтобы изучать? Мне кажется, что они что-то перепутали... Как только будет составлен протокол об административном нарушении, один из них сразу перестанет быть членом комиссии. А дальше, если мы установим, что это был не единичный случай, а организатор этого сидит в Австралии и оттуда координирует, то мы будем смотреть на это уже как на уголовное преступление! Если кто-то решил поиграться в эти игры, то мы готовы!

«Фильмы» с Дальнего Востока

Доходит очередь и до запись с камер, которые зафиксировали нарушения. Сразу несколько «фильмов» из приморского Артема. Схема одинакова: вот к урне подходит человек, пытается опустить сразу несколько бюллетеней, и тут же задерживается.

- Гражданин задержан, проводится проверка, - докладывают члены местных избиркомов. - Говорит, что нашел бюллетени в кабинке и решил их опустить. Ящик опечатан.

А тут уже женщина пытается проделать то же самое. В качестве оправдания тоже говорит про нечаянно обнаруженные в кабинке бюллетени. Хотя видно, что принесла она их с собой.

- Бюллетени — официальные?

- Пытаемся выяснить. Полиция говорит, что выглядят как настоящие. Идет проверка.

А вот эпизод из свердловского Первоуральска. Камера фиксирует, как мужчина друг за другом опускает в урну несколько бюллетеней.

- Ролик обрезан, - сообщает представитель из Екатеринбурга и показывает полную версию. Обнаруживается, что тот пришел с тремя женщинами — членами семьи. Каждый получил по бюллетеню, проголосовал, а потом отдал их главе семейства. Их-то он и опустил в урну друг за другом. Не было вброса!

- Завидую ему — три женщины за ним ухаживают, смотрите какой ухоженный, - комментирует видео Николай Булаев.

Около 15 часов появляется глава ЦИК Элла Памфилова. И снова о нескольких нарушениях. - По всем предполагаемым случаям (повторяю — предполагаемым) вброса ящики тут же опечатывают. - По Самарской области на одном из участков в руки выдано два бюллетеня, два члена УИК были тут же отстранены. Ящик опечатан.

Она благодарит за помощь с мест и сетует на то, что идет тиражирование ложной информации. И тут же сообщает, что на сайт ЦИКа идет мощная хакерская атака - из 15 стран! Которые, впрочем, пока не называет.

- Не хочу пока нагнетать. Справляемся. Опасности нет, все нормально, работаем!