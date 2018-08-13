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Элизео Бертолази: «Боюсь, что воевавших за Донбасс итальянских добровольцев бросят на произвол судьбы»

13 августа 2018, 20:39  •  80 • В мире
Освещающий конфликт в Донбассе независимый журналист из Италии Элизео Бертолази рассказал Царьграду о преследованиях итальянских добровольцев, воевавших за ДНР и ЛНР
Автор:
Павленко Дмитрий
Телеканал «Царьград» продолжает следить за судьбой итальянских добровольцев Донбасса, которые подвергаются судебному преследованию у себя на родине. Собеседником издания на этот раз стал независимый журналист из Италии Элизео Бертолази, освещавший вооруженный конфликт в Новороссии с самого его начала в 2014 году.
«Царьград»: Почему власти Италии начали преследовать людей, открыто сочувствующих ДНР и ЛНР? При этом не только тех, кто принимал участие в войне в Донбассе на стороне ДНР и ЛНР, но и людей, которые посещали республики и занимались доставкой гуманитарной помощи гражданскому населению?
Элизео Бертолази: Расследования продолжаются. Я не видел никаких судебных актов, поэтому могу поделиться только своими впечатлениями. Насколько мне известно, суд Генуи выдал ордер на арест шести человек, которые родом из разных регионов Италии, за «вербовку и участие в военных действиях на службе другого государства» — преступление, за которое по итальянским законам грозит наказание от 4 до 15 лет тюрьмы. Трое из них были арестованы, еще трое в настоящее время, предположительно, находятся в Донбассе. Также еще шесть человек находятся под следствием. Все эти люди являются сторонниками правых движений и партии «Лига».

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