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Елизавету II выселяют? В Москве выставили на продажу квартиру королевы - СМИ

12 февраля 2020, 20:09  •  85 • В мире
Портал "7 дней" сообщил, что в Москве выставили на продажу квартиру британской королевы Елизаветы II. Жильё площадью в 250 кв. м находится в самом центре столицы.
Отмечается, что всего у королевы Великобритании в Москве четыре квартиры, самая большая из которых занимает площадь в 320 кв.м.
Продать решили жилье, расположенное в 1-й Обыденском переулке, неподалеку от Храма Христа Спасителя. В настоящее время в квартире проживают, предположительно, сотрудники канадского посольства. Кроме того, в качестве владельца Елизавета указана как правительница Канады.
По данным портала, стоимость одного "квадрата" в такой квартире составляет от 1 млн до 1,5 млн рублей.
В последний раз Елизавета II посещала Россию в 1994 году.

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