Елизавету II выселяют? В Москве выставили на продажу квартиру королевы - СМИ

Отмечается, что всего у королевы Великобритании в Москве четыре квартиры, самая большая из которых занимает площадь в 320 кв.м.

Продать решили жилье, расположенное в 1-й Обыденском переулке, неподалеку от Храма Христа Спасителя. В настоящее время в квартире проживают, предположительно, сотрудники канадского посольства. Кроме того, в качестве владельца Елизавета указана как правительница Канады.

По данным портала, стоимость одного "квадрата" в такой квартире составляет от 1 млн до 1,5 млн рублей.

В последний раз Елизавета II посещала Россию в 1994 году.