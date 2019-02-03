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Елизавету II будут эвакуировать по "ядерному" сценарию холодной войны с СССР

03 февраля 2019, 18:54  •  53 • В мире
Стало известно, что британские власти заявили об эвакуации королевы Соединенного Королевства. Сообщается, что эти меры будут предприняты в том случае, если в стране начнутся массовые беспорядки из-за Brexit. Примечательно то, что сценарий эвакуации королевы будет применён тот, который существовал на случай "ядерного" сценария, когда Великобритания опасалась нападения СССР во время холодной войны.
Британская The Times сообщает, что королева Великобритании Елизавета Вторая и другие члены королевской семьи будут эвакуированы из Лондона по "ядерному" сценарию. Это произойдёт в том случае, если начнутся массовые беспорядки из-за Brexit. Издание ссылается на анонимного информатора.
Примечательно то, что такой план эвакуации королевы существовал еще со времён холодной войны с СССР. Тогда британцы всерьёз опасались ядерного удара со стороны Союза.
Сейчас, как сообщает The Times, план был немного изменён, хотя в общем и целом остался прежним.
"Ростов не резиновый", - смеются пользователи, гадая, куда же именно будут эвакуировать британскую королеву.

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