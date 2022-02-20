Елизавета II заразилась коронавирусом: Что известно о здоровье королевы

Сегодня стало известно, что 95-летняя Елизавета II получила положительный тест на COVID-19. Подданные тревожатся за её здоровье: в таком возрасте коронавирус может быть очень опасным - в прошлом году последствия ковида унесли жизнь супруга Её Величества.

У королевы Великобритании Елизаветы II выявили COVID-19. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на Букингемский дворец. Источник уточнил, что болезнь монаршая особа переносит в лёгкой форме и испытывает симптомы, схожие с простудой.

Сообщается, что королева намерена на следующей неделе продолжить исполнять необременительные обязанности в Виндзоре. Сейчас Её Величеству оказывают необходимую медицинскую помощь.

Жители Великобритании встревожены состоянием монарха, ведь в столь почтенном возрасте болезнь может дать непредсказуемые осложнения. 9 апреля прошлого года супруг Елизаветы II, принц Филипп, скончался в возрасте 99 лет после перенесённого коронавируса.

Известно, что на днях королева общалась со своим 73-летним сыном, принцем Чарльзом, у которого ранее также был диагностирован ковид в лёгкой форме.