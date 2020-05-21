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Елизавета II пожалует титул рыцаря 100-летнему ветерану за совершённый в пандемию подвиг

21 мая 2020, 11:55  •  23 • В мире
Столетний ветеран из Британии станет рыцарем: этот почётный титул ему пожалует сама королева Елизавета. Том Мур совершил настоящий подвиг в пандемию: героически обойдя сто кругов вокруг своего дома, инвалид восхитил общественность и смог собрать почти 33 миллиона фунтов на борьбу с коронавирусом.
В Британии станет одним рыцарем больше: этот титул премьер-министр страны Борис Джонсон предложил пожаловать одному из старейших ветеранов британских ВВС, 100-летнему Тому Муру.
Известно, что запрос главы правительства уже одобрен королевой Елизаветой II.
Во время Второй мировой войны капитан Мур служил в королевских ВВС. Недавно он отпраздновал 100-летний юбилей.
В пожилом возрасте у него обнаружили рак, кроме того, не так давно престарелый ветеран перенёс перелом бедра. Любые движения даются ветерану очень тяжело.
Однако когда началась пандемия коронавируса, Мур решил своим примером доказать, что нельзя терять надежду. Он сто раз обошёл вокруг своего дома, что помогло ему собрать деньги для врачей скорой помощи, борющихся с COVID-19.
Изначально ветеран мечтал собрать хотя бы пару тысяч фунтов, но его взнос оказался несоизмеримо больше: восхищённые мужеством мужчины англичане пожертвовали более 33 миллионов.
За этот вклад в общее дело Муру было присвоено звание полковника, а над его домом пролетели с почётным парадом военные самолёты. Офицер стал настоящим национальным героем.
А уже скоро к фамилии Мура прибавится уважительное "сэр": титул рыцаря Британской империи считается одним из самых почётных в этой стране. Его присваивают только за выдающиеся заслуги перед всей страной.

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