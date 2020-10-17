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Елизавета II подала тайный знак в Солсбери: Внимание СМИ приковала "кровавая" брошь

17 октября 2020, 05:10  •  33 • В мире
Британская королева Елизавета впервые с начала пандемии появилась на публике вне своего дворца. Она посетила печально известную лабораторию в Солсбери, причём особое внимание прессы привлекла необычная "кровавая" брошь, словно передающая тайный сигнал.
В каждом предмете одежды и аксессуаре Елизаветы II журналисты тут же начинают искать скрытый смысл или код. Считается, что цвет, форма и стиль вещи могут говорить о многом, в том числе о том, что монарху не позволяет сказать строгий протокол.
Например, во время обращения королевы к народу в связи с пандемией коронавируса многие заметили, что Елизавета II впервые публично надела старинную брошь с бирюзой.
По словам экспертов, бирюза традиционно символизирует надежду, так что язык драгоценностей полностью повторяет слова королевы и усиливает их значение: "Мы должны утешаться тем, что, хотя нам предстоит ещё много испытаний, лучшие времена вернутся. Мы снова будем с нашими друзьями, мы снова будем с нашими семьями, мы встретимся снова".
Также многие обратили внимание, что для своего выступления королева выбрала и наряд в бирюзовых оттенках - этот цвет, напоминающий о медицинской униформе, также призван вселять веру в сердца людей, считают специалисты.
А сегодня, 15 октября, королева вместе с внуком принцем Уильямом посетила Портон-Даун, который находится неподалёку от Солсбери. Там она встретилась с учёными из Лаборатории оборонной науки и техники - той самой, где после "покушения" на Скрипалей якобы был обнаружен яд "Новичок".
Журналисты отметили любопытную деталь: к костюму королевы была приколота брошь, которую ювелиры называют "Кровь русских Царей". Украшение, действительно, напоминает капли крови в золотой оправе. Эксперты пока не расшифровали "тайный сигнал" Елизаветы, если он, конечно, вообще был.

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