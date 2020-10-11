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Елизавета II осталась без самого кожаного автомобиля в мире

11 октября 2020, 12:35  •  55 • В мире
Эксклюзивная Toyota Crown 1995 года выпуска, предназначавшаяся в подарок британской королеве, выставлена на продажу. Конечно, Елизавета II едва ли жалеет и вообще вряд ли знает, что осталась без самого кожаного автомобиля в мире.
Двухдверный автомобиль-купе, полностью обтянутый кожей и кастомизированный по спецзаказу, продаётся в Подмосковье за 25 млн рублей. Продавец утверждает, что уникальная машина оттюнингована неким российским олигархом, который планировал преподнести кожаное авто в качестве подарка британской королеве.
Но олигарх умер, не успев передать свой подарок. И теперь машину может купить любой желающий и имеющий нужную сумму.
По словам продавца, капот транспортного средства обтянут настоящей кожей канадского бизона, которая покрыта специальным составом, защищающим от влаги и попадания дорожных реагентов. Благодаря этому машину можно мыть на обычной автомойке.
Салон купе также отделан кожей, более того - потолок отделан мехом норки, а задний диван - собольими шкурками.
Но и этого мало: подкапотное пространство тоже обтянуто кожей и усыпано стразами. При этом под капотом располагается стандартный 2,5-литровый двигатель Toyota Crown мощностью 230 лошадиных сил.
А недавно необычный подарок Елизавете II сделал лондонский художник Марк Слоупер: на его картине королева изображена с синими волосами, кольцом в носу и тату в виде сердца. Как пишет "Экспресс газета", самой королеве панк-образ понравился, за исключением татуировки - она попросила нарисовать другую.

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