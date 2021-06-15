Елизавета II может отказаться от престола? Названы две причины

Стало известно, что королева Великобритании Елизавета II в приватном разговоре заговорила о возможном отказе от престола. Она назвала две причины, которые могут заставить её передать корону наследнику.

Читатели британского таблоида Daily Star были на днях ошарашены статьёй, в которой говорится о возможном отказе королевы Елизаветы от престола. Впрочем, выяснилось, что речь идёт лишь о возможных причинах такого поступка: их озвучила сама королева в разговоре со своей двоюродной сестрой Маргарет Роудс.

Слова Её Величества передал официальный биограф королевской семьи Мэтью Деннинсон. По его сведениям, королева на данный момент находится в отличном для её возраста физическом состоянии и, вероятнее всего, будет находиться на троне до конца жизни. Однако в двух случаях она готова добровольно передать власть наследнику: если у неё случится инсульт или появятся симптомы болезни Альцгеймера.

Очевидно, королева не хочет выглядеть нелепо и смешно или вызывать жалость, поэтому при первых же признаках возрастных недугов она готова отказаться от престола.

Впрочем, пока Британии это не грозит: несмотря на потерю супруга, принца Филиппа, который скончался минувшей весной, Её Величество ведёт активную общественную жизнь. Так, на днях она пожаловала рыцарские титулы создателям британской вакцины от COVID-19, а также вручила награды деятелям культуры, искусства, спорта и благотворительности.