Элиту прививают "секретной" вакциной: Украинцам "спели" про катастрофу в России

Разъезжающий по заграницам оппозиционер Андрей Пионтковский порадовал украинскую публику прогнозом о "катастрофическом" положении России. По его заявлениям, есть некие секретные закупки вакцины для элиты.

Оппозиционер Андрей Пионтковский, особо привечаемый на Украине, оправдал надежды зрителей Незалежной. В беседе с Антоном Борковским на украинском Еспресо.TV он не преминул негативно отозваться о вакцине "Спутник V", а также напустил конспирологии по поводу некой иной вакцины для элиты.

По его словам, "секретная" закупка исчисляется сотнями тысяч доз. Пионтковский сообщил, что якобы для высших чинов закуплена зарубежная вакцина.

"400 тысяч - по две дозы. 200 тысяч верхушки, правящего класса", - заявил он, подчеркнув, что эта информация "потрясёт" Россию.

Впрочем, в лучших традициях профессора Соловья Пионтковский не стал приводить никаких доказательств сказанному. Зато, сгущая краски, поспешил добавить, что миллионы граждан России, лишённые этой "секретной" вакцины, столкнутся с настоящей медицинской катастрофой.

Эти откровения вызвали смех в рунете. "Очередное бла бла бла. Я точно знаю, но доказательств у меня нет. Все должны верить мне на слово. Очередной мальчиш плохиш на побегушках у буржуинов пытается вытрясти у них себе на пропитание", - написал один из читателей "ИноСМИ".

"У этого чудика определённо прогрессирует деменция", "Это уже не хайли лайкли, это просто ложь", "Очередной фейковый вброс от прозападного оппозиционера, с целью поднять волну антивакцинации и чтобы в результате вирус ещё сильнее ослабил Россию", - добавляют комментаторы.