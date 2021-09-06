Элитный спецназ в юбках: британцы выполняли секретную миссию до побега из Афганистана

Чтобы бежать из Афганистана, элитный британский спецназ переоделся в паранджу. А до этого, как теперь уточняют журналисты, бойцы выполняли некую секретную операцию.

Бойцы британского спецназа SAS бежали из Афганистана, переодевшись в женщин. Как и рассказывал ранее Царьград, первыми о побеге сообщили Daily Express. Как выяснилось, элите британского спецназа вовсе не хотелось встречаться с талибами*.

Согласно первой информации, спецназ бросили на юге Афганистана, эвакуацию никто не организовал. Тогда и было принято решение переодеться в женские платья и бежать самостоятельно. Теперь уточняется, что элитный спецназ выполнял в Афганистане некую секретную операцию:

Команда SAS находилась в Афганистане в течение нескольких месяцев и выполняла секретную разведывательную миссию, когда всё пошло наперекосяк, - пишет уже Daily Star.

На пяти такси завёрнутые в паранджу спецназовцы предприняли попытку бежать. На удивление им сопутствовала удача. Добавим, официальная эвакуация британцев из Афганистана всё же проводилась. Почему спецназ не смогли добавить в общую группу, неясно.