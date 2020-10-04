Элитный спецназ США лишился "мужчин": Трамп бросил дерзкое обещание

Американский президент Дональд Трамп пообещал внести ряд изменений в Кодекс спецназа ВМС США ("морские котики"). Об этом он написал в Twitter.

Речь идёт об изменениях, в рамках которых кодекс стал гендерно-нейтральным. В частности, вместо фразы "элитное братство моряков" используется выражение "элитная группа морских бойцов". Вместо слова "мужчины" используется "граждане".

В Командовании спецопераций ВМС США заявили, что документ якобы устарел, поскольку его приняли до принятия закона, который разрешил служить женщинам. Трамп с этим не согласился.

"Я немедленно отменю этот смехотворный приказ", - заявил президент.

Впрочем, проблема заключается в том, что никакого приказа Пентагона об изменении кодекса не было.