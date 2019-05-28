«Элитные войска»: какие задачи выполняет Пограничная служба ФСБ России

Сегодня профессиональный праздник отмечают сотрудники Погранслужбы ФСБ России. В её обязанности входит охрана самой протяжённой в мире границы — длина сухопутных и водных рубежей РФ превышает 60 тыс. км. На вооружении «зелёных фуражек» современная сухопутная техника, сторожевые корабли, дистанционные средства контроля и наблюдения. По словам специалистов, на сегодняшний день наиболее опасным участком российской границы из-за провокаций и угроз со стороны Украины является Крым. С целью пресечения диверсий ФСБ координирует действия с Черноморским флотом и армейскими подразделениями.

28 мая в России отмечается День пограничника. С 2003 года ответственность за охрану государственных рубежей несёт Погранслужба ФСБ. Первоочередными задачами «зелёных фуражек» являются контроль за соблюдением законности пересечения госграницы, борьба с контрабандистами, браконьерами, нелегальными мигрантами, небольшими террористическими и диверсионными группами.

Из-за огромных размеров российской территории профессия пограничника никогда не теряла своей актуальности. Протяжённость сухопутной и водной границы РФ составляет свыше 60 тыс. км. Ежегодно сотрудники ФСБ пресекают около 45 тыс. правонарушений. «Зелёные фуражки» несут службу непосредственно в приграничной полосе, на пунктах пропуска, в аэропортах и морских портах.

«Пограничников можно назвать элитными войсками. Требования к ним весьма серьёзные. Помимо умения превосходно обращаться с оружием, пограничник должен проявлять большую внимательность при идентификации и проверке граждан, пересекающих границу. Также почти все «зелёные фуражки» работают со сложной аппаратурой. В связи с этим на службу стараются принимать людей с высшим образованием», — рассказал RT полковник в отставке, военный эксперт Михаил Тимошенко.

Подготовка офицеров осуществляется в Пограничной академии ФСБ России и шести институтах, расположенных в Голицыне, Москве, Кургане, Калининграде, Хабаровске и Анапе. С 2008 года подразделения «зелёных фуражек» комплектуются только контрактниками.

Пограничники ФСБ на БТР

РИА Новости

© Макс Ветров

От Хасана до Крыма

В прошлом году российские пограничники отмечали 100-летний юбилей службы. 28 мая 1918 года Совет народных комиссаров РСФСР издал Декрет об учреждении Пограничной охраны. В советские годы «зелёные фуражки» входили в состав НКВД, а после Великой Отечественной войны были включены в структуру КГБ.

Главной задачей советских пограничников была борьба с контрреволюцией, бандитизмом, контрабандистами, незаконным оборотом оружия, шпионажем и диверсиями. С 1929 по 1939 год численность Пограничной охраны увеличилась в три раза — с 41 до 134 тыс. человек. Особое внимание советское правительство уделяло защите западных и дальневосточных рубежей.

«Зелёные фуражки» участвовали в боях с японскими милитаристами. В июле — августе 1938 года отечественные пограничники мужественно сражались с Квантунской армией вблизи озера Хасан, а спустя год — на реке Халхин-Гол.

Бессмертной славой покрыл себя 17-й Краснознамённый Брестский пограничный отряд, вступивший в бой с превосходящими силами вермахта 22 июня 1941 года.

Советские погранвойска участвовали в обороне Минска, Киева, Одессы, Севастополя, Ленинграда, Мурманска, Смоленска, Москвы и Сталинграда. Когда стратегическая инициатива перешла к СССР, «зелёные фуражки» были задействованы в наступательных операциях Красной армии, в том числе в Берлинской (16 апреля — 8 мая 1945 года). После победы над нацистской Германией в немецкой столице нёс комендантскую службу отдельный 105-й пограничный полк.

С 1945 года до середины 1950-х годов «зелёные фуражки» боролись с украинскими и прибалтийскими националистами.

На Дальнем Востоке в марте 1969 года 57-й Иманский пограничный отряд вступил в неравный бой с китайскими войсками, нарушившими советскую границу в районе острова Даманский.

В 1980-е годы пограничные войска выполняли боевые задачи в Афганистане, а после распада Советского Союза сдерживали натиск моджахедов в Таджикистане. Выдающийся подвиг совершила 12-я застава Московского погранотряда. 13 июля 1993 года 48 российских военнослужащих подверглись нападению 250 боевиков. В неравном бою с террористами погибли 22 пограничника и три солдата 201-й мотострелковой дивизии. Позднее шесть бойцов заставы были удостоены звания Героя России, четверо — посмертно.

Таджикско-афганскую границу российские пограничники охраняли до 2005 года. Военнослужащие отражали атаки исламистов и пресекали наркотрафик. В общей сложности они предотвратили контрабанду свыше 30 тонн наркотических веществ.

Пост Хорогского пограничного отряда на таджикско-афганской границе

РИА Новости

По словам специалистов, на сегодняшний день самым опасным участком российской границы является пограничная полоса между Россией и Украиной в районе Крыма. В августе 2016 года вблизи Армянска сотрудники отряда «Вымпел» ФСБ совместно с военнослужащими 247-го десантно-штурмового полка ликвидировали диверсионную группу, подготовленную Главным управлением разведки (ГУР) Минобороны Украины. В том бою погибли подполковник ФСБ Роман Каменев и ефрейтор Семён Сычёв.

25 ноября 2018 года Береговая охрана ФСБ задержала в Керченском проливе три судна ВМС Украины, которые нарушили территориальные воды РФ и не подчинились требованиям пограничников.

В интервью «Российской газете» руководитель Погранслужбы ФСБ России генерал армии Владимир Кулишов подчеркнул, что «сохраняется угроза совершения украинскими спецслужбами и членами экстремистских организаций диверсий в Крыму, на Керченской транспортной переправе, а также провокаций в отношении российских и иностранных судов, посещающих порты Крыма».

«Самый укреплённый участок»

В рамках Программы вооружения Погранслужбы ФСБ России на период до 2020 года подразделения «зелёных фуражек» получили новое вооружение, боевую технику, беспилотники, средства связи, радиолокационные станции (РЛС), тепловизоры, различные датчики и комплексы наблюдения, позволяющие дистанционно контролировать обстановку в приграничной полосе.

По словам Владимира Кулишова, технические средства охраны работают «на самых различных физических принципах». Современное оборудование позволяет не только фиксировать злоумышленников в любую погоду и время суток, но и определять направление их движения. Труднодоступные районы, как рассказал Кулишов, контролируют беспилотники.

Охрану морских рубежей РФ осуществляют сторожевые корабли проекта 22460 «Охотник», проекта 22100 «Океан», катера проекта 10410 «Светлячок», проекта 12200 «Соболь», проекта 12150 «Мангуст». На вооружении судов находятся артиллерийские установки и крупнокалиберные пулемёты. В общей сложности в составе Береговой службы ФСБ около 300 кораблей различного класса.

В беседе с RT военный эксперт Юрий Кнутов отметил, что на наиболее опасных участках российской границы, как правило, устанавливаются погранзаставы.

«Зелёные фуражки» могут вступить в бой с диверсантами и террористами, но в случае необходимости на помощь пограничникам придут общевойсковые подразделения и ВКС, а береговой службе ФСБ — корабли ВМФ и морская авиация.

«На вооружении пограничников в принципе нет тяжёлой военной техники. В задачи «зелёных фуражек» не входит проведение крупных операций. Их ключевая обязанность — пресечь прорыв границы небольшими вражескими формированиями. Если будут замечены крупные группировки противника, то пограничники информируют армейское командование и действуют совместно с ним. Подобное взаимодействие часто отрабатывается на учениях пограничников и частей Минобороны», — пояснил Кнутов.

По словам руководителя Погранслужбы ФСБ России, приоритетное внимание пограничники уделяют охране границы с Украиной. По его словам, Киев по-прежнему не признаёт российскими территориальные воды, прилежащие к Крымскому полуострову. В связи с этим он опасается повторения «конфликтных ситуаций, подобных тем, что имели место в прошлом году».

В то же время Владимир Кулишов отметил, что за минувшие пять лет были завершены основные мероприятия по оборудованию государственной границы. По периметру полуострова развёрнуты отделения и радиотехнические посты, которые обеспечивают взаимодействие с кораблями береговой охраны и подразделениями Черноморского флота.

Показательные выступления пограничного наряда ФСБ

РИА Новости

© Макс Ветров

«В 2018 году на сухопутном участке завершено развёртывание высокотехнологичного сигнализационного комплекса протяжённостью более 60 км. Кроме того, крымский участок государственной границы оборудован камерами видеонаблюдения, тепловизионными приборами, сейсмическими датчиками и другими техническими средствами охраны границы, интегрированными в единую систему», — сообщил Кулишов.

Как полагает Кнутов, в Крыму был сформирован самый укреплённый участок российской границы. Усилия ФСБ и Минобороны по защите полуострова продиктованы широким спектром угроз, связанных с деятельностью СБУ и ГУР Минобороны Украины. И новый президент соседней страны Владимир Зеленский не собирается отказываться от политических и территориальных притязаний к России, констатировал эксперт.

«Антироссийская направленность политики Киева не изменится. К сожалению, нет предпосылок к тому, чтобы новая украинская власть отказывалась от подготовки диверсантов, терактов и всевозможных провокаций. По крайней мере в ближайшее время проблема с повестки дня не уйдёт. Работы у Погранслужбы ФСБ будет хватать, но, учитывая качество подготовки «зелёных фуражек» и уровень их технической оснащённости, все задачи по охране границы будут выполняться», — резюмировал Кнутов.