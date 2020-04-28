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Элитка с Куршевеля привезла коронавирус в Москву, но сбежать от заразы не успела

28 апреля 2020, 01:10  •  100 • Политика
Коронавирус в России имеет одну важную особенность. Мы запросто смогли укрыться от китайской угрозы, однако не уследили за собственной элиткой, которая сначала кутила в Куршевеле, а после привезла болячку в Москву. Да, это не все заболевшие, но очень значительная их часть. Рассказываем, как так произошло и почему элитка не успела сбежать от заразы снова в Европу.
В эпоху пандемии российская знать продолжает считать себя неприкосновенной и чихает на законы и карантины. Вирус, передающийся воздушно-капельным путём, таким поведением доволен. О проблеме элитки с Куршевеля говорит в своём новом материале обозреватель телеканала Царьград Андрей Корнеев.
Отношение русской "элиты" к правилам безопасности наглядно проявилось ещё в начале марта, когда эпидемия уже начинала бушевать в Европе, напомнил Корнеев, добавив, что 8 марта частные небожители закатили весёлую тусовку по случаю женского дня в Куршевеле. Теперь стало известно и о самолёте Игоря Шувалова, который успел побывать и в Европе, и в Дубае как раз в разгар эпидемии. Таких примеров очень много.
Как писали СМИ, с российской стороны там были олигархи Михаил Прохоров, Дмитрий Мазепин, Шалва и Александр Чигиринские, Зияд Манасир и многие другие люди российского бомонда, члены их семей, друзья, профессиональные "подруги". Бодрая компания весом в десятки или даже сотни миллиардов долларов гуляла под песню группы "Градусы" "Плевать, если я заболею, я сам себе поставить банки сумею". В тот день в соседней Италии заразилось более 7 тысяч человек и 366 умерли от вируса.
Отдохнув, элитные курортники вернулись на родину, щедро раздаривая вирус российской столице. Подобная вип-доставка инфекции продолжалась, судя по всему, весь март. Для того, чтобы не попасть под всё ужесточавшиеся карантинные меры, частные самолёты делали дозаправку в третьих странах, откуда ещё можно было вылетать без последствий. Ну не может же новый аристократ подобно обычному плебсу две недели сидеть на карантине...
Засветились и представители политической элиты. Особенно активно метался по Европе самолёт, приписываемый Светлане Медведевой – супруге бывшего премьера, а ныне зампреда Совета безопасности. 11 рейсов: Париж, Милан, Барселона – просто экскурсия по коронавирусным очагам. Джет Шувалова также успел в марте побывать и в Европе, и в Дубае.
Потом репортажи из Италии и Испании стали уж очень жуткими. В среде неугомонной элиты пролетело: "Помчали отдыхать в Красную Поляну, Сочи". В общем, пришлось экстренно закрывать и Краснодарский край.
А затем угасли и вечеринки в Москве. А инфекционные снаряды стали падать всё ближе, захватив представителей шоу-бизнеса, с которыми так любят проводить время денежно-властные неприкасаемые.
Випы начали, наконец, изолироваться. Миллиардеры спрятались кто на далёких островах, кто в зарубежных виллах. Те, что "пожиже", начали штурм Рублёвки. По отзывам риэлтеров, утративший былую славу заповедник элиты на Рублёвском шоссе вновь расцвёл. Цена аренды особняков с кинотеатрами и бассейнами взлетела молниеносно. Разобрали всё.
Но было уже поздно – "куршевельский вирус" привезли в Россию. "Рублёвка горит", – сказал в одном из интервью телеведущий Андрей Малахов, заметив, что очень многие заразились.
Разумеется, солидные люди, оказавшись на карантине, не отказались от услуг многочисленной прислуги. Ну а та уж поехала по белокаменной… В общем, "чемоданы вируса", которые вывалены на Москву, - не фигура речи.

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