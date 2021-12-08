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Элитам из 90-х на заметку: как могут наказать не устающих воровать?

08 декабря 2021, 11:15  •  149 • Политика
Председатель Национального антикоррупционного комитета, член Совета при президенте России по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Кирилл Кабанов считает, что коррупционеров следует судить по статье о госизмене. И ужесточение наказания станет особым сигналом для элиты из 90-х, не устающей воровать.
Коррупционные преступления следует приравнять к государственной измене, полагает глава Национального антикоррупционного комитета Кирилл Кабанов. Он исходит из простого тезиса: коррупционер изменяет государственной присяге, а значит, должен наказываться по соответствующей статье.
Коррупционное законодательство следует ужесточить. А если это не случится, и мы продолжим "убирать условия коррупции", стране придётся и дальше "как в поле вспахивать постоянно и засаживать (условную землю. - Ред.) коррупционерами". Если военный изменил присяге, то считается, что он изменил и Родине:
А коррупционер - он же изменяет гражданской присяге - то же самое, но почему у него ответственность меньше? - отметил Кабанов в беседе с РИА Новости.
Кроме того, следует подумать над тем, чтобы антикоррупционная экспертиза стала работающей. Тогда на первичном этапе удастся определять условия, закладываемые с целью коррупционного обогащения.
Коррупция, как президент (России. - Ред.) сказал в своё время, является угрозой национальной безопасности. Это угроза для любого государства, но в России пока угроза реальна, поскольку элиты с 1991 года формировались с идеологией коррупции: у нас целые направления были для кормления семей, с этим идёт борьба, но она идёт аккуратно, точечно, где-то жёстко, - сказал Кабанов.

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