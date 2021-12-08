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Элитам из 90-х на заметку: как могут наказать не устающих воровать?
08 декабря 2021, 11:15 • 149 • Политика
Председатель Национального антикоррупционного комитета, член Совета при президенте России по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Кирилл Кабанов считает, что коррупционеров следует судить по статье о госизмене. И ужесточение наказания станет особым сигналом для элиты из 90-х, не устающей воровать.
Коррупционные преступления следует приравнять к государственной измене, полагает глава Национального антикоррупционного комитета Кирилл Кабанов. Он исходит из простого тезиса: коррупционер изменяет государственной присяге, а значит, должен наказываться по соответствующей статье.
Коррупционное законодательство следует ужесточить. А если это не случится, и мы продолжим "убирать условия коррупции", стране придётся и дальше "как в поле вспахивать постоянно и засаживать (условную землю. - Ред.) коррупционерами". Если военный изменил присяге, то считается, что он изменил и Родине:
Кроме того, следует подумать над тем, чтобы антикоррупционная экспертиза стала работающей. Тогда на первичном этапе удастся определять условия, закладываемые с целью коррупционного обогащения.
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