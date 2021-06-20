Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
"Всё готово к большой войне": Предсказавший смерть президента Польши п...
Воюют против «оккупантов», а насилуют свои
План по спасению России провалился. Стране сулят катастрофу
"Вседозволенности положен предел": Американцев восхитила охрана Путина
Главная / Политика

Элита Польши поверила в "русское вторжение" и выдвинула обвинение США

20 июня 2021, 15:50  •  183 • Политика
Большая часть польской элиты уверилась в неминуемом нападении на страну России. Усугубляет ситуацию перспектива "осторожной перезагрузки" отношений России и США после саммита в Женеве. Ситуация дошла до того, что Польша начала выдвигать обвинения в адрес США.
Опасения польской политической элиты описал журналист издания Myśl Polska Ян Энгельгард. По его словам, возможное нападение России на Польшу буквально снится местному истеблишменту.
Особенно ожидание русской угрозы в Польше катализировала встреча Владимира Путина и Джозефа Байдена в Женеве, которую осторожно оценивают как начало "разрядки" в отношениях между державами. Поляков пугают возможным «западным предательством» и последующим за ним русским вторжением.
После саммита Россия-США, польская политическая элита принялась обвинять своего западного партнера в глупости, а шаги навстречу Москве – детской наивностью.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники






183
Источник
Похожие новости
20 июня 2021, 14:00
Натовский военачальник принёс извинения русским: "Вы были правы"
20 июня 2021, 03:55
Вторжение России ещё не началось, а Польша уже потеряла два танка
20 июня 2021, 14:00
Операция "преемник" и громкая отставка: пятёрку Путина в "ЕР" оценила политолог
20 июня 2021, 05:45
США частично лишают Ближний Восток "Пэтриотов" из-за России и Китая
20 июня 2021, 12:10
Трамп идёт войной против Байдена: в США начинаются митинги
20 июня 2021, 00:15
Герой Донбасса вошёл в группу федерального списка для выборов в Госдуму
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
19 июня 2021, 03:10
"Команда Байдена разыгрывает спектакль": Провидец заговорил о войне на фоне новой чумы
17 июня 2021, 13:35
"Подай, принеси, сожги деревню": Литва обманулась в своих ожиданиях
15 июня 2021, 13:50
"Мы вас закопаем": "Ляпы" перевода фраз Путина получили неожиданный поворот
17 июня 2021, 11:45
В Кремле назвали условие обмена Навального после встречи с Байденом
15 июня 2021, 15:40
Такого не придумывал никто в мире: Киев пробил дно "жадности"
15 июня 2021, 06:30
"Можем решить "на раз": МИД России сделал беспрецедентное предложение США
13 июня 2021, 20:35
Экс-офицер СБУ сдал своих, ставших чужими: В России готовят диверсии
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2021 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.