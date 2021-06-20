Элита Польши поверила в "русское вторжение" и выдвинула обвинение США

Большая часть польской элиты уверилась в неминуемом нападении на страну России. Усугубляет ситуацию перспектива "осторожной перезагрузки" отношений России и США после саммита в Женеве. Ситуация дошла до того, что Польша начала выдвигать обвинения в адрес США.

Опасения польской политической элиты описал журналист издания Myśl Polska Ян Энгельгард. По его словам, возможное нападение России на Польшу буквально снится местному истеблишменту.

Особенно ожидание русской угрозы в Польше катализировала встреча Владимира Путина и Джозефа Байдена в Женеве, которую осторожно оценивают как начало "разрядки" в отношениях между державами. Поляков пугают возможным «западным предательством» и последующим за ним русским вторжением.

После саммита Россия-США, польская политическая элита принялась обвинять своего западного партнера в глупости, а шаги навстречу Москве – детской наивностью.