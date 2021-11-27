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Элита армии и флота: как развиваются и совершенствуются войска морской пехоты России

27 ноября 2021, 08:35  •  109 • В России
27 ноября в России отмечается День морской пехоты — одного из самых боеспособных формирований армии РФ. За более чем 300-летнюю историю эти войска принимали участие во множестве судьбоносных сражений. Сегодня подразделения морпехов отрабатывают нестандартные приёмы ведения боевых действий, оснащаются современной бронетехникой, БПЛА, стрелковым оружием, средствами разведки и связи. С 2015 года морская пехота выполняет боевые задачи в Сирии. По мнению экспертов, «чёрные береты» по праву сохраняют статус элитного формирования российских вооружённых сил.
 
Высадка военной техники морской пехоты ВС РФ © Министерство обороны РФ
 

В субботу, 27 ноября, профессиональный праздник отмечают военнослужащие морской пехоты (МП) России. Данное формирование вооружённых сил входит в состав ВМФ. Оно предназначено для обороны военно-морских баз, ключевых участков побережья, а также для проведения десантных операций.

Днём рождения «чёрных беретов» принято считать распоряжение царя Петра I об учреждении полков «морских солдат». Это произошло в 1705 году во время Северной войны.

Бессмертной славой эти войска овеяли себя в таких важных для судьбы России сражениях, как Гангутское (1714), Чесменская битва (1770), штурм Измаила (1790) и осада Корфу (1798—1799), оборона Севастополя (1854—1855) и Порт-Артура (1904—1905).

Существенный вклад морская пехота внесла в сопротивление вермахту и разгром нацистских оккупантов в годы Великой Отечественной войны. Особое значение имели бои, которые геройски вели «чёрные береты» при обороне и освобождении Крыма.

Конечно, не всегда морские десантные операции СССР завершались успехом, тем не менее, во время каждой вылазки «чёрные береты» демонстрировали мужество и профессионализм.

Ярким подтверждением высокого боевого духа, стойкости и грамотных действий считается подвиг отряда майора Цезаря Куникова под Новороссийском вблизи Мысхако (Малая земля) в феврале 1943 года. Несмотря на непрерывные вражеские атаки, советские морпехи смогли закрепиться на клочке прибрежной территории и долгое время отвлекали на себя значительные силы противника, способствуя тем самым освобождению Новороссийска.

Всего во время Великой Отечественной войны было сформировано 10 дивизий и бригад, 10 полков и 34 батальона морской пехоты общей численностью свыше 100 тыс. человек. Более 120 военнослужащих этого рода войск были награждены Золотой Звездой Героя Советского Союза.

После распада СССР части морской пехоты принимали участие в обеих чеченских кампаниях. Кроме того, морпехи отличились в ходе боевого дежурства в Аденском заливе — в этом регионе 5 мая 2010 года группа сомалийских пиратов захватила танкер «Московский университет». 23 члена экипажа успели укрыться в машинном отделении за массивной металлической дверью. Таким образом бандиты лишились возможности контролировать судно, но в то же время россияне по факту оказались в заложниках.

  • Большой противолодочный корабль «Маршал Шапошников»
  • РИА Новости
  • © Министерство обороны РФ

На помощь соотечественникам пришёл находившийся неподалёку большой противолодочный корабль Тихоокеанского флота «Маршал Шапошников» с группой морских пехотинцев на борту.

6 мая при огневой поддержке с корабля и находившегося в воздухе палубного вертолёта Ка-27 «чёрные береты» в количестве 21 человека смогли высадиться на танкер и без потерь нейтрализовать пиратов. В июле 2010 года участники этой операции получили госнаграды из рук Дмитрия Медведева, занимавшего тогда пост президента РФ.

С 2015 года морские пехотинцы РФ несут боевую вахту в Сирии. Из материалов Минобороны России следует, что первоначально бойцы МП охраняли авиабазу Хмеймим. В последнее время военное ведомство сообщало о том, что «чёрные береты» отвечают за безопасность коллег из других видов войск ВС РФ и защищают пункт материально-технического обеспечения ВМФ в Тартусе.

«Там, где надо стране»

Опрошенные RT эксперты называют морскую пехоту элитным формированием российской армии. По их мнению, уровень боевой подготовки военнослужащих МП примерно такой же, как и у «голубых беретов».

«Морская пехота — один из самых гибких и эффективных инструментов наших Вооружённых сил наравне с ВДВ. Эти люди готовы в любой момент быть там, где надо стране», — заявил в комментарии RT редактор газеты «Независимое военное обозрение» Дмитрий Литовкин.

По мнению эксперта, опыт применения подразделений МП в Чечне и Сирии позволяет сделать вывод, что «чёрные береты» способны эффективно действовать в даже самых непривычных условиях: в плотной городской застройке, горной или полупустынной местности.

26 ноября в газете «Красная звезда» вышло несколько материалов, посвящённых совершенствованию боевой подготовки морпехов. В них говорится, что главный смысл учений и занятий «чёрных беретов» заключается во внедрении нешаблонных способов ведения боёв и выработки навыков принятия адекватных решений в экстремальных ситуациях.

Например, камчатское соединение МП практикует проведение условных сражений со своими дальневосточными коллегами. В ходе таких «битв» отрабатываются оперативная переброска войск, ведение огня из зенитной самоходной установки «Шилка» с килекторного (вспомогательного) судна, применение танков и мобильных противотанковых комплексов для обстрела надводных целей.

Также морпехи отрабатывают многокилометровые марши, беспарашютное десантирование с зависших над землёй вертолётов, проводят мероприятия по маскировке и усилению разведки, применяют тактику заманивания неприятеля в огненные ловушки и оттачивают приёмы «танковой карусели».

Ещё одной важной тренировкой «чёрных беретов» является так называемая «психологическая полоса». Её прохождение позволяет погрузить бойца в обстановку, максимально приближенную к боевой.

В процессе тренировки морпехи проходят через горящую оконную раму, дымовую завесу, форсируют наполненный водой ров с перекинутыми через него брёвнами и другие сложные препятствия. При этом рядом с «чёрными беретами» постоянно слышны громкие звуки пулемётных выстрелов, шум от взрывпакетов. Сами же военнослужащие должны отвечать короткими очередями из автоматов.

  • Морские пехотинцы российской армии
  • © Министерство обороны РФ

«Подобные занятия проводятся регулярно в начале учебного периода для проверки морально-психологической устойчивости военнослужащих, чтобы приучить их не бояться выстрелов, взрывов. Основной расчёт — на тренировку новобранцев, только что пришедших в бригаду», — цитирует «Красная звезда» заместителя командира роты по военно-политической работе гвардии старшего лейтенанта Константина Лыско.

По мнению Дмитрия Литовкина, к кандидатам на приём в подразделения МП предъявляются высокие требования морально-психологической устойчивости, по физической и огневой подготовке.

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«Поскольку морская пехота присутствует на всех флотах и Каспийской флотилии, это говорит о том, что военнослужащих с такой подготовкой у России в достатке», — рассуждает Литовкин.

«Сильный компонент»

По данным Минобороны РФ, части МП могут действовать как самостоятельно, так и в связке с другими войсками. В арсенал морской пехоты входят плавающая боевая техника, танки, переносные противотанковые и зенитные комплексы, автоматическое стрелковое оружие. Десантирование осуществляется с вертолётов, кораблей и катеров.

По словам экспертов, на сегодняшний день акцент в перевооружении МП делается на поставках новой бронетехники, амуниции, беспилотников, стрелкового вооружения, средств разведки и связи.

В частности, на вооружении частей МП находится комплекс разведки, управления и связи (КРУС) «Стрелец». Данное изделие обеспечивает взаимодействие в звене «военнослужащий — отделение — взвод — рота». Помимо этого, «Стрелец» способен выдавать целеуказание для артиллерии и оперативно-тактической авиации.

Также «чёрные береты» осваивают новейшие автоматы АК-12. Это оружие отличают улучшенная эргономика, возможность установки разнообразных прицельных комплексов, повышенная точность и кучность стрельбы. Вместе с тем автомат сохранил такие традиционные для линейки АК качества как надёжность и безотказность.

«Морская пехота интенсивно перевооружается наряду с остальными вооружёнными силами и элитными формированиями России. Отчасти благодаря обновлению арсенала появляются и новые тактические приёмы ведения боевых действий», — рассказал в беседе с RT главный редактор интернет-портала «Арсенал Отечества» Дмитрий Дрозденко.

В то же время, как считает эксперт, для увеличения боевого потенциала МП России имеет смысл ускорить строительство новых десантных кораблей, в том числе крупнотоннажных. По его словам, сейчас в ВМФ пока ещё много платформ советской постройки, хотя требования к морским десантно-высадочным средствам сильно изменились.

  • Высадка десанта МП на побережье в ходе учений
  • © Министерство обороны РФ

В июле прошлого года на заводе «Залив» в Керчи были заложены два универсальных десантных корабля (УДК) проекта 23900, получивших названия «Иван Рогов» и «Митрофан Москаленко». Водоизмещение данных платформ превышает 20 тыс. т. Каждое судно сможет вмещать до тысячи военнослужащих и до 75 единиц техники.

Кроме того, за последние годы Андреевский флаг был поднят на двух больших десантных кораблях (БДК) проекта 11711: «Иван Грен» и «Петр Моргунов». В стадии строительства находятся ещё две платформы: «Василий Трушин» и «Владимир Андреев».

«Самое главное на сегодняшний день — это выправление ситуации с флотом, потому что во всём остальном у морской пехоты России проблем нет. Она была и остаётся очень сильным компонентом наших вооружённых сил, и в последнее время мощь «чёрных беретов» только возрастает», — резюмировал Дрозденко.

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