Елисейский дворец помешал Путину и Трампу побеседовать за завтраком

В последний момент Елисейский дворец изменил рассадку гостей, поэтому президенты США и РФ оказались по разным сторонам стола.

Президент России Владимир Путин и президент США Дональд Трамп не смогли поговорить за столом в ходе рабочего завтрака в Париже.

Это произошло вследствие того, что Елисейский дворец в последний момент изменил рассадку гостей. В итоге главы США и РФ оказались друг напротив друга по разные стороны стола.

Ранее помощник российского лидера по внешней политике Юрий Ушаков рассказал о том, что встреча двух президентов в Париже не состоится из-за "достаточно настойчивой" просьбы французского правительства. Об этом он заявил в интервью программе "Москва.Кремль.Путин" на "России 1".

По его словам, Москва учла опасения и соображения французских коллег, поэтому вместе с американскими коллегами было решено провести более содержательную беседу в Буэнос-Айресе.

Такое сообщение публикует "РИА Новости".