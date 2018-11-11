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Елисейский дворец помешал Путину и Трампу побеседовать за завтраком
11 ноября 2018, 18:54 • 74 • Политика
В последний момент Елисейский дворец изменил рассадку гостей, поэтому президенты США и РФ оказались по разным сторонам стола.
Президент России Владимир Путин и президент США Дональд Трамп не смогли поговорить за столом в ходе рабочего завтрака в Париже.
Это произошло вследствие того, что Елисейский дворец в последний момент изменил рассадку гостей. В итоге главы США и РФ оказались друг напротив друга по разные стороны стола.
Ранее помощник российского лидера по внешней политике Юрий Ушаков рассказал о том, что встреча двух президентов в Париже не состоится из-за "достаточно настойчивой" просьбы французского правительства. Об этом он заявил в интервью программе "Москва.Кремль.Путин" на "России 1".
По его словам, Москва учла опасения и соображения французских коллег, поэтому вместе с американскими коллегами было решено провести более содержательную беседу в Буэнос-Айресе.
Такое сообщение публикует "РИА Новости".
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